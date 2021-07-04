Додано: Пон 05 лип, 2021 11:27

Faceless написав: Что смешного? Ни в одном из проектов нет ничего фантастического, даже в условиях нашего законодательства. Что смешного? Ни в одном из проектов нет ничего фантастического, даже в условиях нашего законодательства.

1. Не согласует Нацбанк. Можно вспомнить анонсированный перевод валюты между клиентами монобанка, который внезапно тоже не согласовал Нацбанк.2. Мягко говоря не востребовано масс-маркетом. Да и вообще непонятно, кому и зачем это может быть нужно. Редкие любители esim могут и без моно им наслаждаться. Видать, этих любителей столько много, что lifecell стесняется в абсолютных показателях называть цифры3. Тут по описанию не понятно, что именно. Подозреваю, что опять прием платежей через смартфоны, например через NFC. Те же приколы, что и не взлетевшими вставляемыми в аудиоджеки терминалами Привата. Нормальному бизнесу это не нужно, ФОПы стремятся налом получить (в крайнем случае переводом на карту). Клиенту это банально стрёмно.4. Мягко говоря не востребовано масс-маркетом. Кому это нужно - тот и сейчас эти акции может купить.