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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лип, 2021 19:31
Vorlon написав: Shaman написав:
коммуналку тоже можно переводить в рассрочку.
А смысл платить 1,9% в месяц?
я просто дополнил Ваше сообщение
с одной стороны много - где-то 35-40% годовых.
с другой стороны - против платной рассрочки в Привате 2,9% или в ПУМБ - 3% вроде и ничего.
Вы мыслите категориями бесплатного пользования. очень много людей юзает кредиты за деньги. в таком случае, если не хватает денег обернуть долг в Моно - рассрочка на часть долга - вполне себе вариант, она же гасит обязательный платеж.
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Shaman
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Додано: Нед 04 лип, 2021 14:47
Якщо оплачую митні платежі,то чи з кредитних коштів нараховують %? По ІБАНу оплата митниці.
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Ethereum
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Додано: Нед 04 лип, 2021 14:58
Ethereum написав:
Якщо оплачую митні платежі,то чи з кредитних коштів нараховують %? По ІБАНу оплата митниці.
На днях платив, пройшло без %%.
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Son of Sun
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Додано: Нед 04 лип, 2021 16:09
Son of Sun
Дуже дякую!!
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Додано: Пон 05 лип, 2021 10:16
Анонсирую те проекты над которыми мы сейчас активно работаем.
Будем теперь ждать их вместе;)
1. Интеграция с криптобиржей. Карта в биткоинах и возможность просто, удобно и прозрачно покупать и продавать биток.
Статус: разработка завершена, ждем согласования НБУ.
Ориентировочное время релиза: июль.
2. e-sim. Глубокая интеграция с мобильным оператором. Все будет просто и красиво.
Статус: Заканчивается разработка.
Ориентировочное время релиза: август.
3. Эквайринг здорового человека. Прекрасный, удобный дружелюбный и очень простой эквайринг без железяк и геморроя.
Статус: активная разработка.
Ориентировочное время релиза: июль-август.
И, наконец, то, что спрашивают больше всего.
4. Акции. Глубокая интеграция с ведущей американской площадкой по торговле ценными бумагами.
Статус: активная разработка.
Ориентировочное время релиза: осень’21.
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Vorlon
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Додано: Пон 05 лип, 2021 10:24
Смиявсь. Связь с реальностью совсем потеряна
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ramzes4
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Додано: Пон 05 лип, 2021 10:46
ramzes4
Не увидел ничего смешного - может это мы отстали?
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Vorlon
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Додано: Пон 05 лип, 2021 11:14
ramzes4 написав:
Смиявсь. Связь с реальностью совсем потеряна
Что смешного? Ни в одном из проектов нет ничего фантастического, даже в условиях нашего законодательства.
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Faceless
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Додано: Пон 05 лип, 2021 11:27
Faceless написав:
Что смешного? Ни в одном из проектов нет ничего фантастического, даже в условиях нашего законодательства.
1. Не согласует Нацбанк. Можно вспомнить анонсированный перевод валюты между клиентами монобанка, который внезапно тоже не согласовал Нацбанк.
2. Мягко говоря не востребовано масс-маркетом. Да и вообще непонятно, кому и зачем это может быть нужно. Редкие любители esim могут и без моно им наслаждаться. Видать, этих любителей столько много, что lifecell стесняется в абсолютных показателях называть цифры
3. Тут по описанию не понятно, что именно. Подозреваю, что опять прием платежей через смартфоны, например через NFC. Те же приколы, что и не взлетевшими вставляемыми в аудиоджеки терминалами Привата. Нормальному бизнесу это не нужно, ФОПы стремятся налом получить (в крайнем случае переводом на карту). Клиенту это банально стрёмно.
4. Мягко говоря не востребовано масс-маркетом. Кому это нужно - тот и сейчас эти акции может купить.
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ramzes4
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Додано: Пон 05 лип, 2021 11:31
1. Интеграция с криптобиржей.
(Из)лишняя идентификация пользователя, без гарантии к-л защиты от банки2. e-sim.
Глубокая интеграция с мобильным оператором. Анал-о: (Из)лишняя идентификация пользователя, без гарантии к-л защиты от банки3. Эквайринг здорового человека.
Просто туфтой попахивает, но готов посмотреть/поюзать.4. Акции.
Глубокая интеграция с ведущей американской площадкой по торговле ценными бумагами. Туфта. Амеры ж заставят реально Анкету ФАТС заполнять
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Amethyst
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