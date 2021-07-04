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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 115
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
43
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 19:31

  Vorlon написав:
  Shaman написав:коммуналку тоже можно переводить в рассрочку.

А смысл платить 1,9% в месяц?

я просто дополнил Ваше сообщение :)

с одной стороны много - где-то 35-40% годовых.
с другой стороны - против платной рассрочки в Привате 2,9% или в ПУМБ - 3% вроде и ничего.

Вы мыслите категориями бесплатного пользования. очень много людей юзает кредиты за деньги. в таком случае, если не хватает денег обернуть долг в Моно - рассрочка на часть долга - вполне себе вариант, она же гасит обязательный платеж.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:47

Re: Monobank

Якщо оплачую митні платежі,то чи з кредитних коштів нараховують %? По ІБАНу оплата митниці.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:58

  Ethereum написав:Якщо оплачую митні платежі,то чи з кредитних коштів нараховують %? По ІБАНу оплата митниці.

На днях платив, пройшло без %%.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:09

Son of Sun

Дуже дякую!!
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:16

Гороховский пишет

Анонсирую те проекты над которыми мы сейчас активно работаем.
Будем теперь ждать их вместе;)

1. Интеграция с криптобиржей. Карта в биткоинах и возможность просто, удобно и прозрачно покупать и продавать биток.
Статус: разработка завершена, ждем согласования НБУ.
Ориентировочное время релиза: июль.

2. e-sim. Глубокая интеграция с мобильным оператором. Все будет просто и красиво.
Статус: Заканчивается разработка.
Ориентировочное время релиза: август.

3. Эквайринг здорового человека. Прекрасный, удобный дружелюбный и очень простой эквайринг без железяк и геморроя.
Статус: активная разработка.
Ориентировочное время релиза: июль-август.
И, наконец, то, что спрашивают больше всего.

4. Акции. Глубокая интеграция с ведущей американской площадкой по торговле ценными бумагами.
Статус: активная разработка.
Ориентировочное время релиза: осень’21.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:24

Re: Monobank

Смиявсь. Связь с реальностью совсем потеряна :)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:46

ramzes4
Не увидел ничего смешного - может это мы отстали? :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:14

Re: Monobank

ramzes4 написав:Смиявсь. Связь с реальностью совсем потеряна :)
Что смешного? Ни в одном из проектов нет ничего фантастического, даже в условиях нашего законодательства.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:27

  Faceless написав:Что смешного? Ни в одном из проектов нет ничего фантастического, даже в условиях нашего законодательства.


1. Не согласует Нацбанк. Можно вспомнить анонсированный перевод валюты между клиентами монобанка, который внезапно тоже не согласовал Нацбанк.

2. Мягко говоря не востребовано масс-маркетом. Да и вообще непонятно, кому и зачем это может быть нужно. Редкие любители esim могут и без моно им наслаждаться. Видать, этих любителей столько много, что lifecell стесняется в абсолютных показателях называть цифры :)

3. Тут по описанию не понятно, что именно. Подозреваю, что опять прием платежей через смартфоны, например через NFC. Те же приколы, что и не взлетевшими вставляемыми в аудиоджеки терминалами Привата. Нормальному бизнесу это не нужно, ФОПы стремятся налом получить (в крайнем случае переводом на карту). Клиенту это банально стрёмно.

4. Мягко говоря не востребовано масс-маркетом. Кому это нужно - тот и сейчас эти акции может купить.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:31

1. Интеграция с криптобиржей. (Из)лишняя идентификация пользователя, без гарантии к-л защиты от банки

2. e-sim. Глубокая интеграция с мобильным оператором. Анал-о: (Из)лишняя идентификация пользователя, без гарантии к-л защиты от банки

3. Эквайринг здорового человека. Просто туфтой попахивает, но готов посмотреть/поюзать.

4. Акции. Глубокая интеграция с ведущей американской площадкой по торговле ценными бумагами. Туфта. Амеры ж заставят реально Анкету ФАТС заполнять :mrgreen:
Amethyst
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