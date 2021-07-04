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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2260226122622263 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4 5 115 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 5% 6 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 6% 7 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 10% 11 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 42% 48 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 37% 43 Всього голосів : 115 Додано: Пон 05 лип, 2021 11:37 ramzes4 написав: Мягко говоря не востребовано масс-маркетом. Кому это нужно - тот и сейчас эти акции может купить. Мягко говоря не востребовано масс-маркетом. Кому это нужно - тот и сейчас эти акции может купить.



Сделают это просто и доступно имхо будет востребовано. Сделают это просто и доступно имхо будет востребовано. Aps

Повідомлень: 3517 З нами з: 24.06.15 Подякував: 66 раз. Подякували: 385 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 11:38 Re: Monobank ramzes4 написав: Faceless написав: Что смешного? Ни в одном из проектов нет ничего фантастического, даже в условиях нашего законодательства. Что смешного? Ни в одном из проектов нет ничего фантастического, даже в условиях нашего законодательства.



1. Не согласует Нацбанк. Можно вспомнить анонсированный перевод валюты между клиентами монобанка, который внезапно тоже не согласовал Нацбанк.



2. Мягко говоря не востребовано масс-маркетом. Да и вообще непонятно, кому и зачем это может быть нужно. Редкие любители esim могут и без моно им наслаждаться. Видать, этих любителей столько много, что lifecell стесняется в абсолютных показателях называть цифры



3. Тут по описанию не понятно, что именно. Подозреваю, что опять прием платежей через смартфоны, например через NFC. Те же приколы, что и не взлетевшими вставляемыми в аудиоджеки терминалами Привата. Нормальному бизнесу это не нужно, ФОПы стремятся налом получить (в крайнем случае переводом на карту). Клиенту это банально стрёмно.



4. Мягко говоря не востребовано масс-маркетом. Кому это нужно - тот и сейчас эти акции может купить. 1. Не согласует Нацбанк. Можно вспомнить анонсированный перевод валюты между клиентами монобанка, который внезапно тоже не согласовал Нацбанк.2. Мягко говоря не востребовано масс-маркетом. Да и вообще непонятно, кому и зачем это может быть нужно. Редкие любители esim могут и без моно им наслаждаться. Видать, этих любителей столько много, что lifecell стесняется в абсолютных показателях называть цифры3. Тут по описанию не понятно, что именно. Подозреваю, что опять прием платежей через смартфоны, например через NFC. Те же приколы, что и не взлетевшими вставляемыми в аудиоджеки терминалами Привата. Нормальному бизнесу это не нужно, ФОПы стремятся налом получить (в крайнем случае переводом на карту). Клиенту это банально стрёмно.4. Мягко говоря не востребовано масс-маркетом. Кому это нужно - тот и сейчас эти акции может купить.



1. В зависимости от нюансов реализации, вполне возможно добиться согласования

2. Опросов не делал, востребовано или нет. Идея не нова. Что конкретно подразумевается под глубокой интеграцией не знаю. Опять таки, может быть интересным. Может, и не массово, но все равно.

3. Опять таки, все зависит от нюансов реализации. QR коды, NFC - никакие доп устройства не нужны. Отсутствие железяк упрощает и удешевляет эквайринг. Адекватные торговцы стремятся иметь простой и недорогой эквайринг, а в случае малых оборотов он становится критически дорогим в т.ч из-за аренды самих терминалов. Не вижу ничего невозможного в том, чтобы запустить такой проект. То, что с ним обделался Приват, ещё ничего не значит - Приват уже вообще во всем обделался.

4. Опять таки, вы делаете заявления, что востребовано, что нет, основываясь на чем? Делали исследование рынка? Делали оценку того, что проект будет убыточен, если не будет востребован массово? А может его делают под железные карты?



С вашим подходом вообще никогда не нужно запускать и разрабатывать, на любую идею можно найти сто аргументов, почему не взлетит. 1. В зависимости от нюансов реализации, вполне возможно добиться согласования2. Опросов не делал, востребовано или нет. Идея не нова. Что конкретно подразумевается под глубокой интеграцией не знаю. Опять таки, может быть интересным. Может, и не массово, но все равно.3. Опять таки, все зависит от нюансов реализации. QR коды, NFC - никакие доп устройства не нужны. Отсутствие железяк упрощает и удешевляет эквайринг. Адекватные торговцы стремятся иметь простой и недорогой эквайринг, а в случае малых оборотов он становится критически дорогим в т.ч из-за аренды самих терминалов. Не вижу ничего невозможного в том, чтобы запустить такой проект. То, что с ним обделался Приват, ещё ничего не значит - Приват уже вообще во всем обделался.4. Опять таки, вы делаете заявления, что востребовано, что нет, основываясь на чем? Делали исследование рынка? Делали оценку того, что проект будет убыточен, если не будет востребован массово? А может его делают под железные карты?С вашим подходом вообще никогда не нужно запускать и разрабатывать, на любую идею можно найти сто аргументов, почему не взлетит. Faceless

Модератор Повідомлень: 29397 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1236 раз. Подякували: 7150 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 11:45 Faceless написав: ramzes4 написав: Смиявсь. Связь с реальностью совсем потеряна Смиявсь. Связь с реальностью совсем потеряна Что смешного? Ни в одном из проектов нет ничего фантастического, даже в условиях нашего законодательства. Что смешного? Ни в одном из проектов нет ничего фантастического, даже в условиях нашего законодательства.

Интеграция с криптобиржей в условиях нашего законодательства - очень смешной проект.



Про есим нихера не понял что именно Гороховский хочет предожить. Последние два пункта вполне реальны. Интеграция с криптобиржей в условиях нашего законодательства - очень смешной проект.Про есим нихера не понял что именно Гороховский хочет предожить. Последние два пункта вполне реальны. vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 4664 З нами з: 06.08.19 Подякував: 1052 раз. Подякували: 622 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 11:48 Re: Monobank ramzes4 написав: 2. Мягко говоря не востребовано масс-маркетом. Да и вообще непонятно, кому и зачем это может быть нужно. 2. Мягко говоря не востребовано масс-маркетом. Да и вообще непонятно, кому и зачем это может быть нужно.

На мой взгляд эта фича в основном под туристов которые хотят легко и просто получить местную симку для инета.



Легко и просто получить есим в Украине, в которую туристы не ездят. Зато в других странах (не всех, но некоторых) есимок или нет вообще или они только для контрактных абонентов, которым есим что есть что нет. На мой взгляд эта фича в основном под туристов которые хотят легко и просто получить местную симку для инета.Легко и просто получить есим в Украине, в которую туристы не ездят. Зато в других странах (не всех, но некоторых) есимок или нет вообще или они только для контрактных абонентов, которым есим что есть что нет. vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 4664 З нами з: 06.08.19 Подякував: 1052 раз. Подякували: 622 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2260226122622263 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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