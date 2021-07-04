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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лип, 2021 11:37
ramzes4 написав:
Мягко говоря не востребовано масс-маркетом. Кому это нужно - тот и сейчас эти акции может купить.
Сделают это просто и доступно имхо будет востребовано.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 11:38
ramzes4 написав: Faceless написав:
Что смешного? Ни в одном из проектов нет ничего фантастического, даже в условиях нашего законодательства.
1. Не согласует Нацбанк. Можно вспомнить анонсированный перевод валюты между клиентами монобанка, который внезапно тоже не согласовал Нацбанк.
2. Мягко говоря не востребовано масс-маркетом. Да и вообще непонятно, кому и зачем это может быть нужно. Редкие любители esim могут и без моно им наслаждаться. Видать, этих любителей столько много, что lifecell стесняется в абсолютных показателях называть цифры
3. Тут по описанию не понятно, что именно. Подозреваю, что опять прием платежей через смартфоны, например через NFC. Те же приколы, что и не взлетевшими вставляемыми в аудиоджеки терминалами Привата. Нормальному бизнесу это не нужно, ФОПы стремятся налом получить (в крайнем случае переводом на карту). Клиенту это банально стрёмно.
4. Мягко говоря не востребовано масс-маркетом. Кому это нужно - тот и сейчас эти акции может купить.
1. В зависимости от нюансов реализации, вполне возможно добиться согласования
2. Опросов не делал, востребовано или нет. Идея не нова. Что конкретно подразумевается под глубокой интеграцией не знаю. Опять таки, может быть интересным. Может, и не массово, но все равно.
3. Опять таки, все зависит от нюансов реализации. QR коды, NFC - никакие доп устройства не нужны. Отсутствие железяк упрощает и удешевляет эквайринг. Адекватные торговцы стремятся иметь простой и недорогой эквайринг, а в случае малых оборотов он становится критически дорогим в т.ч из-за аренды самих терминалов. Не вижу ничего невозможного в том, чтобы запустить такой проект. То, что с ним обделался Приват, ещё ничего не значит - Приват уже вообще во всем обделался.
4. Опять таки, вы делаете заявления, что востребовано, что нет, основываясь на чем? Делали исследование рынка? Делали оценку того, что проект будет убыточен, если не будет востребован массово? А может его делают под железные карты?
С вашим подходом вообще никогда не нужно запускать и разрабатывать, на любую идею можно найти сто аргументов, почему не взлетит.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 11:45
Faceless написав: ramzes4 написав:
Смиявсь. Связь с реальностью совсем потеряна
Что смешного? Ни в одном из проектов нет ничего фантастического, даже в условиях нашего законодательства.
Интеграция с криптобиржей в условиях нашего законодательства - очень смешной проект.
Про есим нихера не понял что именно Гороховский хочет предожить. Последние два пункта вполне реальны.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 11:48
ramzes4 написав:
2. Мягко говоря не востребовано масс-маркетом. Да и вообще непонятно, кому и зачем это может быть нужно.
На мой взгляд эта фича в основном под туристов которые хотят легко и просто получить местную симку для инета.
Легко и просто получить есим в Украине, в которую туристы не ездят. Зато в других странах (не всех, но некоторых) есимок или нет вообще или они только для контрактных абонентов, которым есим что есть что нет.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 12:00
vitaliy_berdinskikh написав: Faceless написав: ramzes4 написав:
Смиявсь. Связь с реальностью совсем потеряна
Что смешного? Ни в одном из проектов нет ничего фантастического, даже в условиях нашего законодательства.
Интеграция с криптобиржей в условиях нашего законодательства - очень смешной проект.
Про есим нихера не понял что именно Гороховский хочет предожить. Последние два пункта вполне реальны.
Например, через электронные деньги такая интеграция возможна, и будет в рамках законодательства. Это вполне реально, я с такими проектами стыкался, и ключевыми проблемами там было не сложности соответствия законодательству.
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