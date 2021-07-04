Faceless написав:Что смешного? Ни в одном из проектов нет ничего фантастического, даже в условиях нашего законодательства.
1. Не согласует Нацбанк. Можно вспомнить анонсированный перевод валюты между клиентами монобанка, который внезапно тоже не согласовал Нацбанк.
2. Мягко говоря не востребовано масс-маркетом. Да и вообще непонятно, кому и зачем это может быть нужно. Редкие любители esim могут и без моно им наслаждаться. Видать, этих любителей столько много, что lifecell стесняется в абсолютных показателях называть цифры
3. Тут по описанию не понятно, что именно. Подозреваю, что опять прием платежей через смартфоны, например через NFC. Те же приколы, что и не взлетевшими вставляемыми в аудиоджеки терминалами Привата. Нормальному бизнесу это не нужно, ФОПы стремятся налом получить (в крайнем случае переводом на карту). Клиенту это банально стрёмно.
4. Мягко говоря не востребовано масс-маркетом. Кому это нужно - тот и сейчас эти акции может купить.
1. В зависимости от нюансов реализации, вполне возможно добиться согласования 2. Опросов не делал, востребовано или нет. Идея не нова. Что конкретно подразумевается под глубокой интеграцией не знаю. Опять таки, может быть интересным. Может, и не массово, но все равно. 3. Опять таки, все зависит от нюансов реализации. QR коды, NFC - никакие доп устройства не нужны. Отсутствие железяк упрощает и удешевляет эквайринг. Адекватные торговцы стремятся иметь простой и недорогой эквайринг, а в случае малых оборотов он становится критически дорогим в т.ч из-за аренды самих терминалов. Не вижу ничего невозможного в том, чтобы запустить такой проект. То, что с ним обделался Приват, ещё ничего не значит - Приват уже вообще во всем обделался. 4. Опять таки, вы делаете заявления, что востребовано, что нет, основываясь на чем? Делали исследование рынка? Делали оценку того, что проект будет убыточен, если не будет востребован массово? А может его делают под железные карты?
С вашим подходом вообще никогда не нужно запускать и разрабатывать, на любую идею можно найти сто аргументов, почему не взлетит.
ramzes4 написав:2. Мягко говоря не востребовано масс-маркетом. Да и вообще непонятно, кому и зачем это может быть нужно.
На мой взгляд эта фича в основном под туристов которые хотят легко и просто получить местную симку для инета.
Легко и просто получить есим в Украине, в которую туристы не ездят. Зато в других странах (не всех, но некоторых) есимок или нет вообще или они только для контрактных абонентов, которым есим что есть что нет.
ramzes4 написав:Смиявсь. Связь с реальностью совсем потеряна
Что смешного? Ни в одном из проектов нет ничего фантастического, даже в условиях нашего законодательства.
Интеграция с криптобиржей в условиях нашего законодательства - очень смешной проект.
Про есим нихера не понял что именно Гороховский хочет предожить. Последние два пункта вполне реальны.
Например, через электронные деньги такая интеграция возможна, и будет в рамках законодательства. Это вполне реально, я с такими проектами стыкался, и ключевыми проблемами там было не сложности соответствия законодательству.
Сейчас к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше (из к/ф) Полагаю, что глубокая мысль о широкой интеграции состоит в целой цепи событий, которые позволят разбогатеть украинцам. Запускаем продажу карт по 50грн.в продтоварах-человек на последние её покупает-ему наливают кредитный лимит-он на него покупает 0,00000...битка-перепродаёт его в 100500 раз дороже-покупает акции (ну Теслы например)-перепродаёт в 100500 раз дороже-выплачивает Гороху кредит с %-входит в список укр.Форбс. Это упрощённая схема, конечно.
DONALD написав:Запускаем продажу карт по 50грн.в продтоварах
Это не продажа. Можно не любить Гороха, но зачем пороть чушь?
На тебе ссылку на Рогальского https://www.youtube.com/watch?v=jV8gaU_Q5Yo Михаил Рогальский: Монобанк, Koto, Smartass: "Всем привет! Сегодня расскажу об одном новом проекте - это продажа карт monobank в супермаркетах".