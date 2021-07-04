Сделают это просто и доступно имхо будет востребовано.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лип, 2021 11:37
Додано: Пон 05 лип, 2021 11:38
Re: Monobank
1. В зависимости от нюансов реализации, вполне возможно добиться согласования
2. Опросов не делал, востребовано или нет. Идея не нова. Что конкретно подразумевается под глубокой интеграцией не знаю. Опять таки, может быть интересным. Может, и не массово, но все равно.
3. Опять таки, все зависит от нюансов реализации. QR коды, NFC - никакие доп устройства не нужны. Отсутствие железяк упрощает и удешевляет эквайринг. Адекватные торговцы стремятся иметь простой и недорогой эквайринг, а в случае малых оборотов он становится критически дорогим в т.ч из-за аренды самих терминалов. Не вижу ничего невозможного в том, чтобы запустить такой проект. То, что с ним обделался Приват, ещё ничего не значит - Приват уже вообще во всем обделался.
4. Опять таки, вы делаете заявления, что востребовано, что нет, основываясь на чем? Делали исследование рынка? Делали оценку того, что проект будет убыточен, если не будет востребован массово? А может его делают под железные карты?
С вашим подходом вообще никогда не нужно запускать и разрабатывать, на любую идею можно найти сто аргументов, почему не взлетит.
Додано: Пон 05 лип, 2021 11:45
Интеграция с криптобиржей в условиях нашего законодательства - очень смешной проект.
Про есим нихера не понял что именно Гороховский хочет предожить. Последние два пункта вполне реальны.
Додано: Пон 05 лип, 2021 11:48
Re: Monobank
На мой взгляд эта фича в основном под туристов которые хотят легко и просто получить местную симку для инета.
Легко и просто получить есим в Украине, в которую туристы не ездят. Зато в других странах (не всех, но некоторых) есимок или нет вообще или они только для контрактных абонентов, которым есим что есть что нет.
Додано: Пон 05 лип, 2021 12:00
Re: Monobank
Например, через электронные деньги такая интеграция возможна, и будет в рамках законодательства. Это вполне реально, я с такими проектами стыкался, и ключевыми проблемами там было не сложности соответствия законодательству.
Додано: Пон 05 лип, 2021 17:26
Сейчас к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше (из к/ф)
Полагаю, что глубокая мысль о широкой интеграции состоит в целой цепи событий, которые позволят разбогатеть украинцам.
Запускаем продажу карт по 50грн.в продтоварах-человек на последние её покупает-ему наливают кредитный лимит-он на него покупает 0,00000...битка-перепродаёт его в 100500 раз дороже-покупает акции (ну Теслы например)-перепродаёт в 100500 раз дороже-выплачивает Гороху кредит с %-входит в список укр.Форбс.
Это упрощённая схема, конечно.
Додано: Пон 05 лип, 2021 17:50
Re: Monobank
Додано: Пон 05 лип, 2021 18:36
Додано: Пон 05 лип, 2021 18:43
На тебе ссылку на Рогальского
Михаил Рогальский: Монобанк, Koto, Smartass: "Всем привет! Сегодня расскажу об одном новом проекте - это продажа карт monobank в супермаркетах".
Додано: Пон 05 лип, 2021 20:03
Re: Monobank
50 гривен тут же возвращаются клиенту на счёт - это не продажа.
С 2:03
Любить здравый смысл и точность - преступление только среди таких как ты
Зачем ты кидаешь мне ссылку на ролик который ты не смотрел и в котором говорится как раз то что подтверджает что это не продажа?
А я смотрел как раз когда он вышел. И не потому что я люблю Рогальского, Гороха или Монобанк. А потому что я просто интересуюсь информацией о банковских услугах и самое главное - я не доверяю журна*листам и предпочитаю получать информацию из первоисточников, а не желтушных СМИ или в виде пересказов недотёп из интернета.
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