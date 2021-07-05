RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2261226222632264

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 116
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
44
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 07:14

Re: Monobank

  vitaliy_berdinskikh написав:50 гривен тут же возвращаются клиенту на счёт - это не продажа.

А что это? ИМХО, формально продажа и есть: вот карта, а вот чек из магазина. То, что на счету будет 50 грн, - это уже другое дело. Кажется, у операторов мобильной связи бывали похожие акции для привлечения клиентов: покупаешь SIM-карту за определенную сумму, на счету которой есть уже та самая сумма. Примерно так и здесь: покупаешь карту monobank за 50 грн, на счету которой уже будет 50 грн.
PS. Не подумайте, что я хейтер monobank. Мне как раз нравится, что появился этот новый канал распространения карт. Возможно, за monobank пойдут и другие банки и тоже упростят процедуру получения карт без необходимости посещения отделения.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2903
З нами з: 31.07.19
Подякував: 76 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2261226222632264
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.