А что это? ИМХО, формально продажа и есть: вот карта, а вот чек из магазина. То, что на счету будет 50 грн, - это уже другое дело. Кажется, у операторов мобильной связи бывали похожие акции для привлечения клиентов: покупаешь SIM-карту за определенную сумму, на счету которой есть уже та самая сумма. Примерно так и здесь: покупаешь карту monobank за 50 грн, на счету которой уже будет 50 грн.
PS. Не подумайте, что я хейтер monobank. Мне как раз нравится, что появился этот новый канал распространения карт. Возможно, за monobank пойдут и другие банки и тоже упростят процедуру получения карт без необходимости посещения отделения.