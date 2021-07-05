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банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2261226222632264 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4 5 116 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 5% 6 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 6% 7 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 9% 11 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 41% 48 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 38% 44 Всього голосів : 116 Додано: Вів 06 лип, 2021 07:14 Re: Monobank vitaliy_berdinskikh написав: 50 гривен тут же возвращаются клиенту на счёт - это не продажа. 50 гривен тут же возвращаются клиенту на счёт - это не продажа.

А что это? ИМХО, формально продажа и есть: вот карта, а вот чек из магазина. То, что на счету будет 50 грн, - это уже другое дело. Кажется, у операторов мобильной связи бывали похожие акции для привлечения клиентов: покупаешь SIM-карту за определенную сумму, на счету которой есть уже та самая сумма. Примерно так и здесь: покупаешь карту monobank за 50 грн, на счету которой уже будет 50 грн.

PS. Не подумайте, что я хейтер monobank. Мне как раз нравится, что появился этот новый канал распространения карт. Возможно, за monobank пойдут и другие банки и тоже упростят процедуру получения карт без необходимости посещения отделения. А что это? ИМХО, формально продажа и есть: вот карта, а вот чек из магазина. То, что на счету будет 50 грн, - это уже другое дело. Кажется, у операторов мобильной связи бывали похожие акции для привлечения клиентов: покупаешь SIM-карту за определенную сумму, на счету которой есть уже та самая сумма. Примерно так и здесь: покупаешь карту monobank за 50 грн, на счету которой уже будет 50 грн.PS. Не подумайте, что я хейтер monobank. Мне как раз нравится, что появился этот новый канал распространения карт. Возможно, за monobank пойдут и другие банки и тоже упростят процедуру получения карт без необходимости посещения отделения. ingtrans

Повідомлень: 2903 З нами з: 31.07.19 Подякував: 76 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2261226222632264 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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