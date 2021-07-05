vitaliy_berdinskikh написав:50 гривен тут же возвращаются клиенту на счёт - это не продажа.
А что это? ИМХО, формально продажа и есть: вот карта, а вот чек из магазина. То, что на счету будет 50 грн, - это уже другое дело. Кажется, у операторов мобильной связи бывали похожие акции для привлечения клиентов: покупаешь SIM-карту за определенную сумму, на счету которой есть уже та самая сумма. Примерно так и здесь: покупаешь карту monobank за 50 грн, на счету которой уже будет 50 грн. PS. Не подумайте, что я хейтер monobank. Мне как раз нравится, что появился этот новый канал распространения карт. Возможно, за monobank пойдут и другие банки и тоже упростят процедуру получения карт без необходимости посещения отделения.
ingtrans написав:А что это? ИМХО, формально продажа и есть
С бухгалтерской точки зрения магазина - да, несомненно продажа.
С точки зрения клиента - открытие счёта с одновременным пополнением его. Если с точки зрения клиента это продажа то что именно он купил и почему у него не поменялся баланс денег?
Допустим у человека были последние 50 гривен на которые он собирался купить полвареника, как это нам рассказывал DONALD. Но вместо этого он "купил" за 50 гривен карту Монобанк.
Если бы он купил к примеру баклагу Рогани и чипсы то после покупки у человека нет 50 гривен, но есть пиво и чипсы.
В ситуации же когда человек "купил" карту Монобанка у него есть карта и есть его 50 гривен (только они не в виде наличных, а на счету в банке). И он может пойти и купить на эти 50 гривен полвареника или вышеупомянутоую баклагу с чипсами. Получается что человек не покупал карту иначе откуда у него опять взялись 50 гривен потраченных на покупку карты?
Мне вообще странно что на финансовом форуме надо проговаривать такие банальности.
Не каждая передача денег является операцией покупки - ведь это ж достаточно простая и банальная истина.
Если даешь 50 гривен и получаешь банку бельгийского пива - это покупка. Если даешь 50 гривен и ничего не получаешь потому что возвращаешь соседу то что занял ранее - это не покупка. Если даешь 50 гривен своему ребенку на мороженое (потому что он идёт гулять в парк им. Горького) - это не покупка. Если платишь 50 гривен единого налога на счёт казначейства - это чорт возьми тоже не покупка.
Ещё раз повторяю: можно не любить Гороха, да и Монобанк любить совсем не обязательно. Но не надо называть черное белым только лишь потому что это чёрное это карта гадкого Монобанка принадлежащего проклятому Гороху.
vitaliy_berdinskikh написав:С бухгалтерской точки зрения магазина - да, несомненно продажа.
А если бы карту продавали за 50, а на счету было бы 0, то это была бы покупка? А если бы карту продавали за 50 грн, а на счету было бы 49,99 грн, то это была бы покупка? А если использовал сертификат на 50 грн, чтобы приобрести товаров на те же 50 грн, то это покупка или нет? А если я по пути в магазин встретил соседа и он попросил меня купить пива, я купил, а сосед мне потом на карту сбросил соответствующую сумму, то это покупка или нет? А если сосед не просил меня покупать пиво, но увидел, что я иду с магазина с пивом, выпросил у меня пару бутылок и перевел мне соответствующею сумму на карту, то это покупка или нет? Случаи чисто теоретически (к тому же пива я не люблю), просто чтобы понять, где проходит грань между покупкой и не покупкой.
vitaliy_berdinskikh написав:Мне вообще странно что на финансовом форуме надо проговаривать такие банальности.
vitaliy_berdinskikh написав:В ситуации же когда человек "купил" карту Монобанка у него есть карта и есть его 50 гривен (только они не в виде наличных, а на счету в банке).
Еще нюанс.
Покупка карты - это всегда минус 50 гривен. А вот 50 грн на счету как следствие этой покупки - не всегда.
По пути домой из магазин эту карту можно потерять. Не запустится приложение монобанка на смартфоне. Проблема с документами у покупателя. Сам клиент окажется в черном списке Гороха, и счет ему банально не откроют.
Поддержу ingtrans. Имхо тут для верности надо отделять мух от котлет. Возьмем случай когда в магазине за пакет Монобанка покупатель заплатил картой банка. В чеке у него будет написано покупка (хоть при оплате картой, хоть при оплате налом). И в выписке того банка, картой которого он за пакет заплатил это пройдет как покупка (при этом еще можно и кэшбек получить). Поэтому с точки зрения заключение имущественно-правовой сделки между магазином и физ.лицом это была продажа (для магазина) и покупка (для физ.лица). Причем покупается как бы стартовый пакет. Самих денег на карте в момент ее покупки и до ее активации еще нет. А вот то что спустя какое-то время физ.лицо активирует карту Моно-банка и там на счету возникнет остаток в 50 грн. это уже не будет иметь отношения к сделке между магазином и физ.лицом. То уже будут другие отношения - банка и клиента. И наступят они лишь вследствие совершения ПОКУПКИ физ.лица в магазине. Как-то так...