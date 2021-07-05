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банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2261226222632264 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4 5 116 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 5% 6 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 6% 7 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 9% 11 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 41% 48 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 38% 44 Всього голосів : 116 Додано: Вів 06 лип, 2021 07:14 Re: Monobank vitaliy_berdinskikh написав: 50 гривен тут же возвращаются клиенту на счёт - это не продажа. 50 гривен тут же возвращаются клиенту на счёт - это не продажа.

А что это? ИМХО, формально продажа и есть: вот карта, а вот чек из магазина. То, что на счету будет 50 грн, - это уже другое дело. Кажется, у операторов мобильной связи бывали похожие акции для привлечения клиентов: покупаешь SIM-карту за определенную сумму, на счету которой есть уже та самая сумма. Примерно так и здесь: покупаешь карту monobank за 50 грн, на счету которой уже будет 50 грн.

PS. Не подумайте, что я хейтер monobank. Мне как раз нравится, что появился этот новый канал распространения карт. Возможно, за monobank пойдут и другие банки и тоже упростят процедуру получения карт без необходимости посещения отделения. А что это? ИМХО, формально продажа и есть: вот карта, а вот чек из магазина. То, что на счету будет 50 грн, - это уже другое дело. Кажется, у операторов мобильной связи бывали похожие акции для привлечения клиентов: покупаешь SIM-карту за определенную сумму, на счету которой есть уже та самая сумма. Примерно так и здесь: покупаешь карту monobank за 50 грн, на счету которой уже будет 50 грн.PS. Не подумайте, что я хейтер monobank. Мне как раз нравится, что появился этот новый канал распространения карт. Возможно, за monobank пойдут и другие банки и тоже упростят процедуру получения карт без необходимости посещения отделения. ingtrans

Повідомлень: 2909 З нами з: 31.07.19 Подякував: 78 раз. Подякували: 396 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лип, 2021 13:42 Re: Monobank ingtrans написав: А что это? ИМХО, формально продажа и есть А что это? ИМХО, формально продажа и есть

С бухгалтерской точки зрения магазина - да, несомненно продажа.



С точки зрения клиента - открытие счёта с одновременным пополнением его. Если с точки зрения клиента это продажа то что именно он купил и почему у него не поменялся баланс денег?



Допустим у человека были последние 50 гривен на которые он собирался купить полвареника, как это нам рассказывал DONALD. Но вместо этого он "купил" за 50 гривен карту Монобанк.



Если бы он купил к примеру баклагу Рогани и чипсы то после покупки у человека нет 50 гривен, но есть пиво и чипсы.



В ситуации же когда человек "купил" карту Монобанка у него есть карта и есть его 50 гривен (только они не в виде наличных, а на счету в банке). И он может пойти и купить на эти 50 гривен полвареника или вышеупомянутоую баклагу с чипсами. Получается что человек не покупал карту иначе откуда у него опять взялись 50 гривен потраченных на покупку карты?



Мне вообще странно что на финансовом форуме надо проговаривать такие банальности.



Не каждая передача денег является операцией покупки - ведь это ж достаточно простая и банальная истина.



Если даешь 50 гривен и получаешь банку бельгийского пива - это покупка.

Если даешь 50 гривен и ничего не получаешь потому что возвращаешь соседу то что занял ранее - это не покупка.

Если даешь 50 гривен своему ребенку на мороженое (потому что он идёт гулять в парк им. Горького) - это не покупка.

Если платишь 50 гривен единого налога на счёт казначейства - это чорт возьми тоже не покупка.



Ещё раз повторяю: можно не любить Гороха, да и Монобанк любить совсем не обязательно. Но не надо называть черное белым только лишь потому что это чёрное это карта гадкого Монобанка принадлежащего проклятому Гороху. С бухгалтерской точки зрения- да, несомненно продажа.С точки зрения клиента - открытие счёта с одновременным пополнением его. Если с точки зрения клиента это продажа то что именно он купил и почему у него не поменялся баланс денег?Допустим у человека были последние 50 гривен на которые он собирался купить полвареника, как это нам рассказывал DONALD. Но вместо этого он "купил" за 50 гривен карту Монобанк.Если бы он купил к примеру баклагу Рогани и чипсы то после покупки у человека нет 50 гривен, но есть пиво и чипсы.В ситуации же когда человек "купил" карту Монобанка у него есть карта и есть его 50 гривен (только они не в виде наличных, а на счету в банке). И он может пойти и купить на эти 50 гривен полвареника или вышеупомянутоую баклагу с чипсами. Получается что человек не покупал карту иначе откуда у него опять взялись 50 гривен потраченных на покупку карты?Не каждая передача денег является операцией покупки - ведь это ж достаточно простая и банальная истина.Если даешь 50 гривен и получаешь банку бельгийского пива - это покупка.Если даешь 50 гривен и ничего не получаешь потому что возвращаешь соседу то что занял ранее - это не покупка.Если даешь 50 гривен своему ребенку на мороженое (потому что он идёт гулять в парк им. Горького) - это не покупка.Если платишь 50 гривен единого налога на счёт казначейства - это чорт возьми тоже не покупка.Ещё раз повторяю: можно не любить Гороха, да и Монобанк любить совсем не обязательно. Но не надо называть черное белым только лишь потому что это чёрное это карта гадкого Монобанка принадлежащего проклятому Гороху. vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 4678 З нами з: 06.08.19 Подякував: 1052 раз. Подякували: 622 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лип, 2021 14:02 Re: Monobank vitaliy_berdinskikh написав: С бухгалтерской точки зрения магазина - да, несомненно продажа. С бухгалтерской точки зрения магазина - да, несомненно продажа.

А если бы карту продавали за 50, а на счету было бы 0, то это была бы покупка? А если бы карту продавали за 50 грн, а на счету было бы 49,99 грн, то это была бы покупка?

А если использовал сертификат на 50 грн, чтобы приобрести товаров на те же 50 грн, то это покупка или нет? А если я по пути в магазин встретил соседа и он попросил меня купить пива, я купил, а сосед мне потом на карту сбросил соответствующую сумму, то это покупка или нет? А если сосед не просил меня покупать пиво, но увидел, что я иду с магазина с пивом, выпросил у меня пару бутылок и перевел мне соответствующею сумму на карту, то это покупка или нет? Случаи чисто теоретически (к тому же пива я не люблю), просто чтобы понять, где проходит грань между покупкой и не покупкой.

vitaliy_berdinskikh написав: Мне вообще странно что на финансовом форуме надо проговаривать такие банальности. Мне вообще странно что на финансовом форуме надо проговаривать такие банальности.

Это не банальности, это какая-то демагогия. А если бы карту продавали за 50, а на счету было бы 0, то это была бы покупка? А если бы карту продавали за 50 грн, а на счету было бы 49,99 грн, то это была бы покупка?А если использовал сертификат на 50 грн, чтобы приобрести товаров на те же 50 грн, то это покупка или нет? А если я по пути в магазин встретил соседа и он попросил меня купить пива, я купил, а сосед мне потом на карту сбросил соответствующую сумму, то это покупка или нет? А если сосед не просил меня покупать пиво, но увидел, что я иду с магазина с пивом, выпросил у меня пару бутылок и перевел мне соответствующею сумму на карту, то это покупка или нет? Случаи чисто теоретически (к тому же пива я не люблю), просто чтобы понять, где проходит грань между покупкой и не покупкой.Это не банальности, это какая-то демагогия. ingtrans

Повідомлень: 2909 З нами з: 31.07.19 Подякував: 78 раз. Подякували: 396 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лип, 2021 14:09 Re: Monobank ingtrans написав: А если бы карту продавали за 50, а на счету было бы 0, то это была бы покупка? А если бы карту продавали за 50 грн, а на счету было бы 49,99 грн, то это была бы покупка? А если бы карту продавали за 50, а на счету было бы 0, то это была бы покупка? А если бы карту продавали за 50 грн, а на счету было бы 49,99 грн, то это была бы покупка?

Да. Именно так продаются например стартовые пакеты мобильных операторов - на счету или ноль или только часть от той суммы которую заплатил клиент за стартовый пакет. Да. Именно так продаются например стартовые пакеты мобильных операторов - на счету или ноль или только часть от той суммы которую заплатил клиент за стартовый пакет. vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 4678 З нами з: 06.08.19 Подякував: 1052 раз. Подякували: 622 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лип, 2021 14:14 vitaliy_berdinskikh написав: ingtrans написав: А если бы карту продавали за 50, а на счету было бы 0, то это была бы покупка? А если бы карту продавали за 50 грн, а на счету было бы 49,99 грн, то это была бы покупка? А если бы карту продавали за 50, а на счету было бы 0, то это была бы покупка? А если бы карту продавали за 50 грн, а на счету было бы 49,99 грн, то это была бы покупка?

Да. Именно так продаются например стартовые пакеты мобильных операторов - на счету или ноль или только часть от той суммы которую заплатил клиент за стартовый пакет. Да. Именно так продаются например стартовые пакеты мобильных операторов - на счету или ноль или только часть от той суммы которую заплатил клиент за стартовый пакет.

О мобильных операторах я уже писал выше: бывали когда-то акции, когда покупаешь стартовый пакет за определенную сумму, а потом эта сумма полностью идет на счет. Это уже получается не покупка? О мобильных операторах я уже писал выше: бывали когда-то акции, когда покупаешь стартовый пакет за определенную сумму, а потом эта сумма полностью идет на счет. Это уже получается не покупка? ingtrans

Повідомлень: 2909 З нами з: 31.07.19 Подякував: 78 раз. Подякували: 396 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лип, 2021 14:33 vitaliy_berdinskikh написав: В ситуации же когда человек "купил" карту Монобанка у него есть карта и есть его 50 гривен (только они не в виде наличных, а на счету в банке). В ситуации же когда человек "купил" карту Монобанка у него есть карта и есть его 50 гривен (только они не в виде наличных, а на счету в банке).

Еще нюанс.



Покупка карты - это всегда минус 50 гривен.

А вот 50 грн на счету как следствие этой покупки - не всегда.



По пути домой из магазин эту карту можно потерять. Не запустится приложение монобанка на смартфоне. Проблема с документами у покупателя. Сам клиент окажется в черном списке Гороха, и счет ему банально не откроют. Еще нюанс.Покупка карты - это всегда минус 50 гривен.А вот 50 грн на счету как следствие этой покупки - не всегда.По пути домой из магазин эту карту можно потерять. Не запустится приложение монобанка на смартфоне. Проблема с документами у покупателя. Сам клиент окажется в черном списке Гороха, и счет ему банально не откроют. ramzes4

Повідомлень: 734 З нами з: 29.08.13 Подякував: 1827 раз. Подякували: 196 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лип, 2021 14:37 Поддержу ingtrans. Имхо тут для верности надо отделять мух от котлет. Возьмем случай когда в магазине за пакет Монобанка покупатель заплатил картой банка. В чеке у него будет написано покупка (хоть при оплате картой, хоть при оплате налом). И в выписке того банка, картой которого он за пакет заплатил это пройдет как покупка (при этом еще можно и кэшбек получить). Поэтому с точки зрения заключение имущественно-правовой сделки между магазином и физ.лицом это была продажа (для магазина) и покупка (для физ.лица). Причем покупается как бы стартовый пакет. Самих денег на карте в момент ее покупки и до ее активации еще нет. А вот то что спустя какое-то время физ.лицо активирует карту Моно-банка и там на счету возникнет остаток в 50 грн. это уже не будет иметь отношения к сделке между магазином и физ.лицом. То уже будут другие отношения - банка и клиента. И наступят они лишь вследствие совершения ПОКУПКИ физ.лица в магазине. Как-то так... Flamingo 1

Повідомлень: 6542 З нами з: 20.03.15 Подякував: 105 раз. Подякували: 1760 раз. Профіль 1 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2261226222632264 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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