Додано: Вів 06 лип, 2021 13:42

ingtrans написав: А что это? ИМХО, формально продажа и есть А что это? ИМХО, формально продажа и есть

магазина

Мне вообще странно что на финансовом форуме надо проговаривать такие банальности.

С бухгалтерской точки зрения- да, несомненно продажа.С точки зрения клиента - открытие счёта с одновременным пополнением его. Если с точки зрения клиента это продажа то что именно он купил и почему у него не поменялся баланс денег?Допустим у человека были последние 50 гривен на которые он собирался купить полвареника, как это нам рассказывал DONALD. Но вместо этого он "купил" за 50 гривен карту Монобанк.Если бы он купил к примеру баклагу Рогани и чипсы то после покупки у человека нет 50 гривен, но есть пиво и чипсы.В ситуации же когда человек "купил" карту Монобанка у него есть карта и есть его 50 гривен (только они не в виде наличных, а на счету в банке). И он может пойти и купить на эти 50 гривен полвареника или вышеупомянутоую баклагу с чипсами. Получается что человек не покупал карту иначе откуда у него опять взялись 50 гривен потраченных на покупку карты?Не каждая передача денег является операцией покупки - ведь это ж достаточно простая и банальная истина.Если даешь 50 гривен и получаешь банку бельгийского пива - это покупка.Если даешь 50 гривен и ничего не получаешь потому что возвращаешь соседу то что занял ранее - это не покупка.Если даешь 50 гривен своему ребенку на мороженое (потому что он идёт гулять в парк им. Горького) - это не покупка.Если платишь 50 гривен единого налога на счёт казначейства - это чорт возьми тоже не покупка.Ещё раз повторяю: можно не любить Гороха, да и Монобанк любить совсем не обязательно. Но не надо называть черное белым только лишь потому что это чёрное это карта гадкого Монобанка принадлежащего проклятому Гороху.