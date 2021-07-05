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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 116
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
44
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 07:14

Re: Monobank

  vitaliy_berdinskikh написав:50 гривен тут же возвращаются клиенту на счёт - это не продажа.

А что это? ИМХО, формально продажа и есть: вот карта, а вот чек из магазина. То, что на счету будет 50 грн, - это уже другое дело. Кажется, у операторов мобильной связи бывали похожие акции для привлечения клиентов: покупаешь SIM-карту за определенную сумму, на счету которой есть уже та самая сумма. Примерно так и здесь: покупаешь карту monobank за 50 грн, на счету которой уже будет 50 грн.
PS. Не подумайте, что я хейтер monobank. Мне как раз нравится, что появился этот новый канал распространения карт. Возможно, за monobank пойдут и другие банки и тоже упростят процедуру получения карт без необходимости посещения отделения.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:42

Re: Monobank

  ingtrans написав:А что это? ИМХО, формально продажа и есть

С бухгалтерской точки зрения магазина - да, несомненно продажа.

С точки зрения клиента - открытие счёта с одновременным пополнением его. Если с точки зрения клиента это продажа то что именно он купил и почему у него не поменялся баланс денег?

Допустим у человека были последние 50 гривен на которые он собирался купить полвареника, как это нам рассказывал DONALD. Но вместо этого он "купил" за 50 гривен карту Монобанк.

Если бы он купил к примеру баклагу Рогани и чипсы то после покупки у человека нет 50 гривен, но есть пиво и чипсы.

В ситуации же когда человек "купил" карту Монобанка у него есть карта и есть его 50 гривен (только они не в виде наличных, а на счету в банке). И он может пойти и купить на эти 50 гривен полвареника или вышеупомянутоую баклагу с чипсами. Получается что человек не покупал карту иначе откуда у него опять взялись 50 гривен потраченных на покупку карты?

Мне вообще странно что на финансовом форуме надо проговаривать такие банальности.

Не каждая передача денег является операцией покупки - ведь это ж достаточно простая и банальная истина.

Если даешь 50 гривен и получаешь банку бельгийского пива - это покупка.
Если даешь 50 гривен и ничего не получаешь потому что возвращаешь соседу то что занял ранее - это не покупка.
Если даешь 50 гривен своему ребенку на мороженое (потому что он идёт гулять в парк им. Горького) - это не покупка.
Если платишь 50 гривен единого налога на счёт казначейства - это чорт возьми тоже не покупка. 8)

Ещё раз повторяю: можно не любить Гороха, да и Монобанк любить совсем не обязательно. Но не надо называть черное белым только лишь потому что это чёрное это карта гадкого Монобанка принадлежащего проклятому Гороху.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:02

Re: Monobank

  vitaliy_berdinskikh написав:С бухгалтерской точки зрения магазина - да, несомненно продажа.

А если бы карту продавали за 50, а на счету было бы 0, то это была бы покупка? А если бы карту продавали за 50 грн, а на счету было бы 49,99 грн, то это была бы покупка?
А если использовал сертификат на 50 грн, чтобы приобрести товаров на те же 50 грн, то это покупка или нет? А если я по пути в магазин встретил соседа и он попросил меня купить пива, я купил, а сосед мне потом на карту сбросил соответствующую сумму, то это покупка или нет? А если сосед не просил меня покупать пиво, но увидел, что я иду с магазина с пивом, выпросил у меня пару бутылок и перевел мне соответствующею сумму на карту, то это покупка или нет? Случаи чисто теоретически (к тому же пива я не люблю), просто чтобы понять, где проходит грань между покупкой и не покупкой.
  vitaliy_berdinskikh написав:Мне вообще странно что на финансовом форуме надо проговаривать такие банальности.

Это не банальности, это какая-то демагогия.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:09

Re: Monobank

  ingtrans написав:А если бы карту продавали за 50, а на счету было бы 0, то это была бы покупка? А если бы карту продавали за 50 грн, а на счету было бы 49,99 грн, то это была бы покупка?

Да. Именно так продаются например стартовые пакеты мобильных операторов - на счету или ноль или только часть от той суммы которую заплатил клиент за стартовый пакет.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:14

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ingtrans написав:А если бы карту продавали за 50, а на счету было бы 0, то это была бы покупка? А если бы карту продавали за 50 грн, а на счету было бы 49,99 грн, то это была бы покупка?

Да. Именно так продаются например стартовые пакеты мобильных операторов - на счету или ноль или только часть от той суммы которую заплатил клиент за стартовый пакет.

О мобильных операторах я уже писал выше: бывали когда-то акции, когда покупаешь стартовый пакет за определенную сумму, а потом эта сумма полностью идет на счет. Это уже получается не покупка?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:33

  vitaliy_berdinskikh написав:В ситуации же когда человек "купил" карту Монобанка у него есть карта и есть его 50 гривен (только они не в виде наличных, а на счету в банке).

Еще нюанс.

Покупка карты - это всегда минус 50 гривен.
А вот 50 грн на счету как следствие этой покупки - не всегда.

По пути домой из магазин эту карту можно потерять. Не запустится приложение монобанка на смартфоне. Проблема с документами у покупателя. Сам клиент окажется в черном списке Гороха, и счет ему банально не откроют.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:37

Поддержу ingtrans. Имхо тут для верности надо отделять мух от котлет. Возьмем случай когда в магазине за пакет Монобанка покупатель заплатил картой банка. В чеке у него будет написано покупка (хоть при оплате картой, хоть при оплате налом). И в выписке того банка, картой которого он за пакет заплатил это пройдет как покупка (при этом еще можно и кэшбек получить). Поэтому с точки зрения заключение имущественно-правовой сделки между магазином и физ.лицом это была продажа (для магазина) и покупка (для физ.лица). Причем покупается как бы стартовый пакет. Самих денег на карте в момент ее покупки и до ее активации еще нет. А вот то что спустя какое-то время физ.лицо активирует карту Моно-банка и там на счету возникнет остаток в 50 грн. это уже не будет иметь отношения к сделке между магазином и физ.лицом. То уже будут другие отношения - банка и клиента. И наступят они лишь вследствие совершения ПОКУПКИ физ.лица в магазине. Как-то так...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:13

Re: Monobank

Галілуйя. Кінець демагогії.

А тутечки є ліміт на СЕП назовні, який якщо є?
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:25

  kreuz написав:Галілуйя. Кінець демагогії.

А тутечки є ліміт на СЕП назовні, який якщо є?

на юррила ток
до 20 000 грн за місяць (накопичувальна сума
операцій по усіх картках клієнта)
– Безкоштовно за рахунок власних коштів

більше 20 000 грн за місяць (накопичувальна сума
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– 0,5% за рахунок власних коштів, але не більше 190
грн;

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– 0,5% за рахунок власних коштів, але не більше 190
грн;
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:27

Flamingo

И уж совсем ради истины для предыдущих ораторов)) - по Гражданскому кодексу Украины: Стаття 655. Договір купівлі-продажу

1. За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму. :)
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