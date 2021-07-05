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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 116
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
44
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:39

Re: Monobank

  ramzes4 написав:А вот 50 грн на счету как следствие этой покупки - не всегда.

По пути домой из магазин эту карту можно потерять.

Перевод с карты на карту тоже не всегда завершаеться удачно.

Можно сфотографировать карту, но не перепроверить номер и при "удачном" стечении обстоятельств отправить деньги на деревню дедушке.
Это же можно сделать введя номер руками.
Может произойи сбой в работе одного из банков и без активного дерганья поддержки и руководства есть все шансы остаться без денег которые зависнут где-то на транзитном счету.

И что из этого следует? :roll:

Покупка - это по словарю обмен денег на какой-то товар или услугу.

Конечно можно сильно извратиться и сказать что клиент банка купил у банка банковский счёт. Но ... :mrgreen:

Могу напомнить ещё о такой штуке. Поскольку за подарки полагается платить подоходный налог фирмы разыгрывающие призы или предлагающие их в рамках каких-то акций уже давным-давно придумали обходной маневр когда подарок считается не подарком, а продажей по специальной цене в 1 копейку (которую обычно не берут). Тут хотя бы формально есть факт продажи именно фирмой организатором раздачи подарков. Но у случае в Монобанком банк не берёт с клиента ни копейки, причем не только в фактически как в примерах выше, но даже формально.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:46

Re: Monobank

  kreuz написав:Галілуйя. Кінець демагогії.

А не, не конец :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:53

Flamingo
у нас встречаются нечасто, а в внешнем мире довольно распространены депозиты с отложенным пополнением. И такой депозит теоретически можно даже и не пополнить. Но разве депозит перестаёт быть депозитом если его не пополнили, а конечный срок периода отведённого на пополнение ещё не истёк? :roll:

К слову о покупках. Перевод с карты на карту, снятие наличных они ж ведь тоже проводятся как операция покупки - у них есть МСС, в плане процессов они ничем не отличаются от оплаты, к примеру, чашечки кофе.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 06 лип, 2021 16:57, всього редагувалось 1 раз.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:56

Re: Monobank

  kreuz написав:А тутечки є ліміт на СЕП назовні, який якщо є?

Скорей всего он достаточно велик чтобы пересичные клиенты могли этим интересоваться. Ну и скорей всего лимит больше связан с финмоном, тоесть новому клиенту закинуть на счёт миллион и перевести его в тот же день врядли удастся. А бывалому клиенту с большими оборотами - почему бы не позволить?
vitaliy_berdinskikh
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