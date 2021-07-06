Додано: Вів 06 лип, 2021 16:39

ramzes4 написав: А вот 50 грн на счету как следствие этой покупки - не всегда.



По пути домой из магазин эту карту можно потерять. А вот 50 грн на счету как следствие этой покупки - не всегда.По пути домой из магазин эту карту можно потерять.

Перевод с карты на карту тоже не всегда завершаеться удачно.Можно сфотографировать карту, но не перепроверить номер и при "удачном" стечении обстоятельств отправить деньги на деревню дедушке.Это же можно сделать введя номер руками.Может произойи сбой в работе одного из банков и без активного дерганья поддержки и руководства есть все шансы остаться без денег которые зависнут где-то на транзитном счету.И что из этого следует?Покупка - это по словарю обмен денег на какой-то товар или услугу.Конечно можно сильно извратиться и сказать что клиент банка купил у банка банковский счёт. Но ...Могу напомнить ещё о такой штуке. Поскольку за подарки полагается платить подоходный налог фирмы разыгрывающие призы или предлагающие их в рамках каких-то акций уже давным-давно придумали обходной маневр когда подарок считается не подарком, а продажей по специальной цене в 1 копейку (которую обычно не берут). Тут хотя бы формально есть факт продажи именно фирмой организатором раздачи подарков. Но у случае в Монобанком банк не берёт с клиента ни копейки, причем не только в фактически как в примерах выше, но даже формально.