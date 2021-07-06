ramzes4 написав:А вот 50 грн на счету как следствие этой покупки - не всегда.
По пути домой из магазин эту карту можно потерять.
Перевод с карты на карту тоже не всегда завершаеться удачно.
Можно сфотографировать карту, но не перепроверить номер и при "удачном" стечении обстоятельств отправить деньги на деревню дедушке. Это же можно сделать введя номер руками. Может произойи сбой в работе одного из банков и без активного дерганья поддержки и руководства есть все шансы остаться без денег которые зависнут где-то на транзитном счету.
И что из этого следует?
Покупка - это по словарю обмен денег на какой-то товар или услугу.
Конечно можно сильно извратиться и сказать что клиент банка купил у банка банковский счёт. Но ...
Могу напомнить ещё о такой штуке. Поскольку за подарки полагается платить подоходный налог фирмы разыгрывающие призы или предлагающие их в рамках каких-то акций уже давным-давно придумали обходной маневр когда подарок считается не подарком, а продажей по специальной цене в 1 копейку (которую обычно не берут). Тут хотя бы формально есть факт продажи именно фирмой организатором раздачи подарков. Но у случае в Монобанком банк не берёт с клиента ни копейки, причем не только в фактически как в примерах выше, но даже формально.
Flamingo у нас встречаются нечасто, а в внешнем мире довольно распространены депозиты с отложенным пополнением. И такой депозит теоретически можно даже и не пополнить. Но разве депозит перестаёт быть депозитом если его не пополнили, а конечный срок периода отведённого на пополнение ещё не истёк?
К слову о покупках. Перевод с карты на карту, снятие наличных они ж ведь тоже проводятся как операция покупки - у них есть МСС, в плане процессов они ничем не отличаются от оплаты, к примеру, чашечки кофе.
kreuz написав:А тутечки є ліміт на СЕП назовні, який якщо є?
Скорей всего он достаточно велик чтобы пересичные клиенты могли этим интересоваться. Ну и скорей всего лимит больше связан с финмоном, тоесть новому клиенту закинуть на счёт миллион и перевести его в тот же день врядли удастся. А бывалому клиенту с большими оборотами - почему бы не позволить?