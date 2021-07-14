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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лип, 2021 15:23
В УБКИ внезапно нарисовался новый открытый кредит, кинул 50 гривен, скачал кредитную историю - оказалось от Моно, размером в 0 гривен.
Это УБКИ на оплату кредитной истории так разводит или Моно чудит?
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Adast
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Додано: Пон 12 лип, 2021 16:21
Adast написав:
В УБКИ внезапно нарисовался новый открытый кредит, кинул 50 гривен, скачал кредитную историю - оказалось от Моно, размером в 0 гривен.
Это УБКИ на оплату кредитной истории так разводит или Моно чудит?
И то, и другое.
Скиньте ещё 50грн, уточните )
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Додано: Пон 12 лип, 2021 23:50
В моно сьогодні глюк був, просто як у форварді, ще й підвів мене.
Дав челу номер карти, каже перевів, а мені повідомлення нема про прихід, думав він мене кинути вирішив, наїхав на нього, а виявляється у моно були технічні проблеми.
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Додано: Вів 13 лип, 2021 11:48
Adast написав:
В УБКИ внезапно нарисовался новый открытый кредит, кинул 50 гривен, скачал кредитную историю - оказалось от Моно, размером в 0 гривен.
Это УБКИ на оплату кредитной истории так разводит или Моно чудит?
Пакетная карта Кредобанка тоже светится в УБКИ с нулевым лимитом. Для меня загадка, какой банкам смысл платить УБКИ за пустые кредитные договора.
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Bosstone
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Додано: Вів 13 лип, 2021 12:19
Bosstone написав:
Пакетная карта Кредобанка тоже светится в УБКИ с нулевым лимитом. Для меня загадка, какой банкам смысл платить УБКИ за пустые кредитные договора.
Врядли они платят за размещение информации.
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Додано: Сер 14 лип, 2021 16:43
Получил карту в точке выдачи, но уже почти спустя день приложение как писало так и пишет "обратитесь в точку выдачи для активации карты"
У кого-то подобное было ?
поддержка котобанды взяла сутки на размышления
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Kalgan
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Додано: Сер 14 лип, 2021 17:52
Мы постоянно расширяем сервисы банковских услуг, поэтому Условия и Правила и Тарифы тоже обновляются.
...
4. Внесены изменения в программу лояльности — теперь мили не будут начисляться при оплате за цифровые рекламные услуги, в т. ч. Facebook, Google, Instagram.
Также МСС 7994 (клубы видеоигр) исключен из начисления миль и кешбэка
Такое себе отрицательное расширение )
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mustbe
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Додано: Сер 14 лип, 2021 20:01
Kalgan написав:
Получил карту в точке выдачи, но уже почти спустя день приложение как писало так и пишет "обратитесь в точку выдачи для активации карты"
У кого-то подобное было ?
поддержка котобанды взяла сутки на размышления
Ну не полностью похожее, но аналогичное. Заказывал карту в евро - получил на новой почте, а уже существовавшая карта в приложении с имеющимися на ней евро просто исчезли. Поддержка поначалу предлагала танцы с бубном - обновить приложение, почистить куки, перегрузить смарт и т.п. Потом тоже взяли сутки на раздумие и в срок уложились - утром карта была в апке, деньги на месте. И даже ничего не понадобилось делать чтобы ее активировать
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Flamingo
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Додано: Сер 14 лип, 2021 20:35
Bosstone написав: Adast написав:
В УБКИ внезапно нарисовался новый открытый кредит, кинул 50 гривен, скачал кредитную историю - оказалось от Моно, размером в 0 гривен.
Это УБКИ на оплату кредитной истории так разводит или Моно чудит?
Пакетная карта Кредобанка тоже светится в УБКИ с нулевым лимитом. Для меня загадка, какой банкам смысл платить УБКИ за пустые кредитные договора.
в УБКИ наоборот скидка, если много инфы подаете
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Ромасик
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