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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2264226522662267>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 116
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
44
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 15:23

В УБКИ внезапно нарисовался новый открытый кредит, кинул 50 гривен, скачал кредитную историю - оказалось от Моно, размером в 0 гривен.
Это УБКИ на оплату кредитной истории так разводит или Моно чудит?
Adast
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Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 16:21

  Adast написав:В УБКИ внезапно нарисовался новый открытый кредит, кинул 50 гривен, скачал кредитную историю - оказалось от Моно, размером в 0 гривен.
Это УБКИ на оплату кредитной истории так разводит или Моно чудит?

И то, и другое.
Скиньте ещё 50грн, уточните )
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 23:50

Re: Monobank

В моно сьогодні глюк був, просто як у форварді, ще й підвів мене.
Дав челу номер карти, каже перевів, а мені повідомлення нема про прихід, думав він мене кинути вирішив, наїхав на нього, а виявляється у моно були технічні проблеми. :(
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 11:48

  Adast написав:В УБКИ внезапно нарисовался новый открытый кредит, кинул 50 гривен, скачал кредитную историю - оказалось от Моно, размером в 0 гривен.
Это УБКИ на оплату кредитной истории так разводит или Моно чудит?

Пакетная карта Кредобанка тоже светится в УБКИ с нулевым лимитом. Для меня загадка, какой банкам смысл платить УБКИ за пустые кредитные договора.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 12:19

  Bosstone написав:Пакетная карта Кредобанка тоже светится в УБКИ с нулевым лимитом. Для меня загадка, какой банкам смысл платить УБКИ за пустые кредитные договора.


Врядли они платят за размещение информации.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 16:43

Re: Monobank

Получил карту в точке выдачи, но уже почти спустя день приложение как писало так и пишет "обратитесь в точку выдачи для активации карты" :(
У кого-то подобное было ?
поддержка котобанды взяла сутки на размышления :|
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 17:52

Мы постоянно расширяем сервисы банковских услуг, поэтому Условия и Правила и Тарифы тоже обновляются.
...
4. Внесены изменения в программу лояльности — теперь мили не будут начисляться при оплате за цифровые рекламные услуги, в т. ч. Facebook, Google, Instagram.
Также МСС 7994 (клубы видеоигр) исключен из начисления миль и кешбэка

Такое себе отрицательное расширение )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 20:01

  Kalgan написав:Получил карту в точке выдачи, но уже почти спустя день приложение как писало так и пишет "обратитесь в точку выдачи для активации карты" :(
У кого-то подобное было ?
поддержка котобанды взяла сутки на размышления :|

Ну не полностью похожее, но аналогичное. Заказывал карту в евро - получил на новой почте, а уже существовавшая карта в приложении с имеющимися на ней евро просто исчезли. Поддержка поначалу предлагала танцы с бубном - обновить приложение, почистить куки, перегрузить смарт и т.п. Потом тоже взяли сутки на раздумие и в срок уложились - утром карта была в апке, деньги на месте. И даже ничего не понадобилось делать чтобы ее активировать
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 20:35

  Bosstone написав:
  Adast написав:В УБКИ внезапно нарисовался новый открытый кредит, кинул 50 гривен, скачал кредитную историю - оказалось от Моно, размером в 0 гривен.
Это УБКИ на оплату кредитной истории так разводит или Моно чудит?

Пакетная карта Кредобанка тоже светится в УБКИ с нулевым лимитом. Для меня загадка, какой банкам смысл платить УБКИ за пустые кредитные договора.

в УБКИ наоборот скидка, если много инфы подаете
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 10:35

При попытке толкнуть с Мони на привязанного чужака - приложуха запросила Фамилию и Имя получателя.
Ввёл, перевод прошёл успешно.
Странный звоночек
mustbe
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