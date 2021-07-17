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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лип, 2021 10:44
И шо вы указали: Жорж Буш или Бодя Хмель?
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Amethyst
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Додано: Нед 18 лип, 2021 10:52
Указал реальные данные, потому как и моня и получатель - не мои карты, не хотелось попасть под финмон.
Но сам факт - чуток озадачил
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mustbe
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Додано: Нед 18 лип, 2021 11:47
Проконтролировать ФИО получателя чужого банка отправитель р2р (МПС) не может.
Думаю, шо Моне(НБУ) важно только шобы ФИО отправителя и получателя совпадали.
А если НЕ совпадают, то Моня и сам не знает шо делать
ИМХО, будет щительнее финмонить именно при несовпадении
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Amethyst
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Додано: Нед 18 лип, 2021 11:52
Amethyst написав:
Проконтролировать ФИО получателя чужого банка отправитель р2р (МПС) не может.
Думаю, шо Моне(НБУ) важно только шобы ФИО отправителя и получателя совпадали.
А если НЕ совпадают, то Моня и сам не знает шо делать
ИМХО, будет щительнее финмонить именно при несовпадении
Собирает свою статистику, вполне возможно строит маршрут денег, сопоставляет "друзей" и "друзей друзей".
Сценариев использования очень много
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 18 лип, 2021 11:57
Amethyst написав:
Проконтролировать ФИО получателя чужого банка отправитель р2р (МПС) не может.
Думаю, шо Моне(НБУ) важно только шобы ФИО отправителя и получателя совпадали.
А если НЕ совпадают, то Моня и сам не знает шо делать
ИМХО, будет щительнее финмонить именно при несовпадении
вообще то они не должны обязательно совпадать.
это когда тянешь, то в этом случае банки требуют, чтобы тянули со своих карт
я думаю, могут быть приколы при зачислении - если в платеже указано Вася Пупкин, а на самом деле получатель Петя Залупкин - банк получатель может не зачислить.
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Shaman
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Додано: Нед 18 лип, 2021 11:58
Вкладчик1234 написав:
Сценариев использования очень много
Ну эт понятно.
Но на каком основании требую ОБЯЗАТЕЛЬноЕ указание ФИО.
Да и карта может быть выпущена на одно ФИО, а собственно картсчет совсем на другое ФИО.
Вообщем граемся хто во шо гаразд
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Amethyst
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Додано: Нед 18 лип, 2021 12:01
Amethyst написав: Вкладчик1234 написав:
Сценариев использования очень много
Ну эт понятно.
Но на каком основании требую ОБЯЗАТЕЛЬноЕ указание ФИО.
Да и карта может быть выпущена на одно ФИО
, а собственно картсчет совсем на другое ФИО
.
Вообщем граемся хто во шо гаразд
это как? допкарты?
я думал, допкарты тоже делаются на одно ФИО
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Shaman
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Додано: Нед 18 лип, 2021 12:01
Shaman написав: Amethyst написав: Вкладчик1234 написав:
Сценариев использования очень много
Ну эт понятно.
Но на каком основании требую ОБЯЗАТЕЛЬноЕ указание ФИО.
Да и карта может быть выпущена на одно ФИО
, а собственно картсчет совсем на другое ФИО
.
Вообщем граемся хто во шо гаразд
это как? допкарты?
я думал, допкарты тоже делаются на одно ФИО
Плохо думали
А еще мона задуматься и про латиницу на картах и кириллицу в паспорте, и неадекватную транслит-ю.
Вообщем МПС для р2р этого не ребует и не контролллирует, а НБУ шото пытается городить
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Amethyst
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Додано: Нед 18 лип, 2021 12:05
Amethyst написав: Shaman написав: Amethyst написав:
Ну эт понятно.
Но на каком основании требую ОБЯЗАТЕЛЬноЕ указание ФИО.
Да и карта может быть выпущена на одно ФИО
, а собственно картсчет совсем на другое ФИО
.
Вообщем граемся хто во шо гаразд
это как? допкарты?
я думал, допкарты тоже делаются на одно ФИО
Плохо думали
спасибо за содержательный ответ...
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Shaman
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