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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2265226622672268>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 116
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
44
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 10:44

И шо вы указали: Жорж Буш или Бодя Хмель?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 10:52

Указал реальные данные, потому как и моня и получатель - не мои карты, не хотелось попасть под финмон.
Но сам факт - чуток озадачил
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 11:47

Проконтролировать ФИО получателя чужого банка отправитель р2р (МПС) не может.
Думаю, шо Моне(НБУ) важно только шобы ФИО отправителя и получателя совпадали.
А если НЕ совпадают, то Моня и сам не знает шо делать :)
ИМХО, будет щительнее финмонить именно при несовпадении :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 11:52

  Amethyst написав:Проконтролировать ФИО получателя чужого банка отправитель р2р (МПС) не может.
Думаю, шо Моне(НБУ) важно только шобы ФИО отправителя и получателя совпадали.
А если НЕ совпадают, то Моня и сам не знает шо делать :)
ИМХО, будет щительнее финмонить именно при несовпадении :)

Собирает свою статистику, вполне возможно строит маршрут денег, сопоставляет "друзей" и "друзей друзей".
Сценариев использования очень много :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 11:57

  Amethyst написав:Проконтролировать ФИО получателя чужого банка отправитель р2р (МПС) не может.
Думаю, шо Моне(НБУ) важно только шобы ФИО отправителя и получателя совпадали.
А если НЕ совпадают, то Моня и сам не знает шо делать :)
ИМХО, будет щительнее финмонить именно при несовпадении :)

вообще то они не должны обязательно совпадать.
это когда тянешь, то в этом случае банки требуют, чтобы тянули со своих карт

я думаю, могут быть приколы при зачислении - если в платеже указано Вася Пупкин, а на самом деле получатель Петя Залупкин - банк получатель может не зачислить.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 11:58

Re: Monobank

  Вкладчик1234 написав:Сценариев использования очень много

Ну эт понятно.
Но на каком основании требую ОБЯЗАТЕЛЬноЕ указание ФИО.
Да и карта может быть выпущена на одно ФИО, а собственно картсчет совсем на другое ФИО.
Вообщем граемся хто во шо гаразд :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:01

  Amethyst написав:
  Вкладчик1234 написав:Сценариев использования очень много

Ну эт понятно.
Но на каком основании требую ОБЯЗАТЕЛЬноЕ указание ФИО.
Да и карта может быть выпущена на одно ФИО, а собственно картсчет совсем на другое ФИО.
Вообщем граемся хто во шо гаразд :)

это как? допкарты?
я думал, допкарты тоже делаются на одно ФИО
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:01

  Shaman написав:
  Amethyst написав:
  Вкладчик1234 написав:Сценариев использования очень много

Ну эт понятно.
Но на каком основании требую ОБЯЗАТЕЛЬноЕ указание ФИО.
Да и карта может быть выпущена на одно ФИО, а собственно картсчет совсем на другое ФИО.
Вообщем граемся хто во шо гаразд :)

это как? допкарты?
я думал, допкарты тоже делаются на одно ФИО

Плохо думали :)
А еще мона задуматься и про латиницу на картах и кириллицу в паспорте, и неадекватную транслит-ю.
Вообщем МПС для р2р этого не ребует и не контролллирует, а НБУ шото пытается городить :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:05

  Amethyst написав:
  Shaman написав:
  Amethyst написав:Ну эт понятно.
Но на каком основании требую ОБЯЗАТЕЛЬноЕ указание ФИО.
Да и карта может быть выпущена на одно ФИО, а собственно картсчет совсем на другое ФИО.
Вообщем граемся хто во шо гаразд :)

это как? допкарты?
я думал, допкарты тоже делаются на одно ФИО

Плохо думали :)

спасибо за содержательный ответ...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:17

Re: Monobank

Shaman написав:
  Amethyst написав:
  Вкладчик1234 написав:Сценариев использования очень много

Ну эт понятно.
Но на каком основании требую ОБЯЗАТЕЛЬноЕ указание ФИО.
Да и карта может быть выпущена на одно ФИО, а собственно картсчет совсем на другое ФИО.
Вообщем граемся хто во шо гаразд :)

это как? допкарты?
я думал, допкарты тоже делаются на одно ФИО


ФИО на картах это рудимент, типа в торговой точке могут спросить ваши документы и проверить, ваша ли карта, и отказать если что не так.
Имя на карте сущая формальность, оно может печататься в чеке, потому что терминал его считывает, но даже не идёт в транзакцию, никак не нигде не валидируется. Допки могут быть на любое другое имя или вообще без него.
Faceless
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