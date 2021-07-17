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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2265226622672268

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 116
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
44
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:19

Re: Monobank

  Shaman написав:я думаю, могут быть приколы при зачислении - если в платеже указано Вася Пупкин, а на самом деле получатель Петя Залупкин - банк получатель может не зачислить.

Имя получателя не передаётся при переводе на карту. То какая-то исключительно домашняя самодеятельность Мони.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:25

Re: Monobank

  Faceless написав:ФИО на картах это рудимент, типа в торговой точке могут спросить ваши документы и проверить, ваша ли карта, и отказать если что не так.

А между тем при аренде автомобилей за границей это вполне распространенная практика и обычно в правилах прокатных контор написано, что карта (причем она, как правило, должна быть кредитной хотя бы по бину) должны быть выпущена на имя основного водителя.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:38

  Faceless написав:
Shaman написав:
  Amethyst написав:Ну эт понятно.
Но на каком основании требую ОБЯЗАТЕЛЬноЕ указание ФИО.
Да и карта может быть выпущена на одно ФИО, а собственно картсчет совсем на другое ФИО.
Вообщем граемся хто во шо гаразд :)

это как? допкарты?
я думал, допкарты тоже делаются на одно ФИО


ФИО на картах это рудимент, типа в торговой точке могут спросить ваши документы и проверить, ваша ли карта, и отказать если что не так.
Имя на карте сущая формальность, оно может печататься в чеке, потому что терминал его считывает, но даже не идёт в транзакцию, никак не нигде не валидируется. Допки могут быть на любое другое имя или вообще без него.

но кстати, один раз в Европе попросили паспорт при оплате именной картой без ввода ПИНа. :)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:44

Думаю, НБУ тут не при чём.
Просто горох что-то мутит, набирает статистику, городит бигдату
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:53

  mustbe написав:Думаю, НБУ тут не при чём.
Просто горох что-то мутит, набирает статистику, городит бигдату

бигдата без четкого идентификатора - это ни о чем

кстати, при пополнении через тумбу Привата тоже просит и ФИО отправителя, и ФИО получателя
Shaman
 
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