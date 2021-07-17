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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лип, 2021 12:19
Shaman написав:
я думаю, могут быть приколы при зачислении - если в платеже указано Вася Пупкин, а на самом деле получатель Петя Залупкин - банк получатель может не зачислить.
Имя получателя не передаётся при переводе на карту. То какая-то исключительно домашняя самодеятельность Мони.
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Додано: Нед 18 лип, 2021 12:25
Faceless написав:
ФИО на картах это рудимент, типа в торговой точке могут спросить ваши документы и проверить, ваша ли карта, и отказать если что не так.
А между тем при аренде автомобилей за границей это вполне распространенная практика и обычно в правилах прокатных контор написано, что карта (причем она, как правило, должна быть кредитной хотя бы по бину) должны быть выпущена на имя основного водителя.
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Додано: Нед 18 лип, 2021 12:38
Faceless написав: Shaman написав: Amethyst написав:
Ну эт понятно.
Но на каком основании требую ОБЯЗАТЕЛЬноЕ указание ФИО.
Да и карта может быть выпущена на одно ФИО
, а собственно картсчет совсем на другое ФИО
.
Вообщем граемся хто во шо гаразд
это как? допкарты?
я думал, допкарты тоже делаются на одно ФИО
ФИО на картах это рудимент, типа в торговой точке могут спросить ваши документы и проверить, ваша ли карта, и отказать если что не так.
Имя на карте сущая формальность, оно может печататься в чеке, потому что терминал его считывает, но даже не идёт в транзакцию, никак не нигде не валидируется. Допки могут быть на любое другое имя или вообще без него.
но кстати, один раз в Европе попросили паспорт при оплате именной картой без ввода ПИНа.
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Shaman
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Додано: Нед 18 лип, 2021 12:44
Думаю, НБУ тут не при чём.
Просто горох что-то мутит, набирает статистику, городит бигдату
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mustbe
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Додано: Нед 18 лип, 2021 12:53
mustbe написав:
Думаю, НБУ тут не при чём.
Просто горох что-то мутит, набирает статистику, городит бигдату
бигдата без четкого идентификатора - это ни о чем
кстати, при пополнении через тумбу Привата тоже просит и ФИО отправителя, и ФИО получателя
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Shaman
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