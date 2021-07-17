Faceless написав:ФИО на картах это рудимент, типа в торговой точке могут спросить ваши документы и проверить, ваша ли карта, и отказать если что не так.
А между тем при аренде автомобилей за границей это вполне распространенная практика и обычно в правилах прокатных контор написано, что карта (причем она, как правило, должна быть кредитной хотя бы по бину) должны быть выпущена на имя основного водителя.
Amethyst написав:Ну эт понятно. Но на каком основании требую ОБЯЗАТЕЛЬноЕ указание ФИО. Да и карта может быть выпущена на одно ФИО, а собственно картсчет совсем на другое ФИО. Вообщем граемся хто во шо гаразд
это как? допкарты? я думал, допкарты тоже делаются на одно ФИО
ФИО на картах это рудимент, типа в торговой точке могут спросить ваши документы и проверить, ваша ли карта, и отказать если что не так. Имя на карте сущая формальность, оно может печататься в чеке, потому что терминал его считывает, но даже не идёт в транзакцию, никак не нигде не валидируется. Допки могут быть на любое другое имя или вообще без него.
но кстати, один раз в Европе попросили паспорт при оплате именной картой без ввода ПИНа.