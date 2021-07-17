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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2265226622672268

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 117
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
12
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
44
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:19

Re: Monobank

  Shaman написав:я думаю, могут быть приколы при зачислении - если в платеже указано Вася Пупкин, а на самом деле получатель Петя Залупкин - банк получатель может не зачислить.

Имя получателя не передаётся при переводе на карту. То какая-то исключительно домашняя самодеятельность Мони.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:25

Re: Monobank

  Faceless написав:ФИО на картах это рудимент, типа в торговой точке могут спросить ваши документы и проверить, ваша ли карта, и отказать если что не так.

А между тем при аренде автомобилей за границей это вполне распространенная практика и обычно в правилах прокатных контор написано, что карта (причем она, как правило, должна быть кредитной хотя бы по бину) должны быть выпущена на имя основного водителя.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:38

  Faceless написав:
Shaman написав:
  Amethyst написав:Ну эт понятно.
Но на каком основании требую ОБЯЗАТЕЛЬноЕ указание ФИО.
Да и карта может быть выпущена на одно ФИО, а собственно картсчет совсем на другое ФИО.
Вообщем граемся хто во шо гаразд :)

это как? допкарты?
я думал, допкарты тоже делаются на одно ФИО


ФИО на картах это рудимент, типа в торговой точке могут спросить ваши документы и проверить, ваша ли карта, и отказать если что не так.
Имя на карте сущая формальность, оно может печататься в чеке, потому что терминал его считывает, но даже не идёт в транзакцию, никак не нигде не валидируется. Допки могут быть на любое другое имя или вообще без него.

но кстати, один раз в Европе попросили паспорт при оплате именной картой без ввода ПИНа. :)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:44

Думаю, НБУ тут не при чём.
Просто горох что-то мутит, набирает статистику, городит бигдату
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:53

  mustbe написав:Думаю, НБУ тут не при чём.
Просто горох что-то мутит, набирает статистику, городит бигдату

бигдата без четкого идентификатора - это ни о чем

кстати, при пополнении через тумбу Привата тоже просит и ФИО отправителя, и ФИО получателя
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:41

  mustbe написав:При попытке толкнуть с Мони на привязанного чужака - приложуха запросила Фамилию и Имя получателя.
Ввёл, перевод прошёл успешно.
Странный звоночек

Сумма перевода больше 30 тысяч?
Стаття 14. Інформація, яка супроводжує переказ коштів або віртуальних активів
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:51

  Bosstone написав:Сумма перевода больше 30 тысяч?

10к
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:15

  Bosstone написав:
  mustbe написав:При попытке толкнуть с Мони на привязанного чужака - приложуха запросила Фамилию и Имя получателя.
Ввёл, перевод прошёл успешно.
Странный звоночек

Сумма перевода больше 30 тысяч?
Стаття 14. Інформація, яка супроводжує переказ коштів або віртуальних активів

В переводе через карточную платежную систему не предусмотрена передача данной информации вместе с переводом. Да она собственно и не нужна, то рагулизм наших законодателей.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:41

  Amethyst написав:А еще мона задуматься и про латиницу на картах и кириллицу в паспорте, и неадекватную транслит-ю

От горох і правда тупий: треба вимагати РНОКПП і відмовляти, якщо його немає.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:49

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Bosstone написав:
  mustbe написав:При попытке толкнуть с Мони на привязанного чужака - приложуха запросила Фамилию и Имя получателя.
Ввёл, перевод прошёл успешно.
Странный звоночек

Сумма перевода больше 30 тысяч?
Стаття 14. Інформація, яка супроводжує переказ коштів або віртуальних активів

В переводе через карточную платежную систему не предусмотрена передача данной информации вместе с переводом. Да она собственно и не нужна, то рагулизм наших законодателей.

Не знаю что там предусмотрено, но моня при отправке р2р с карт виза таки умудряется как то передавать банку получателю как минимум имя и фамилию отправителя. Вмдел несколько раз такое когда отправлял переводы на карты себе и родственникам в другие банки - фимилия и имя отправителя были в назначении платежа. Также определенную инфу можно передать если отправлятт р2р приватовским манисаендом там даже есть окошко для текста куда можно что либо написать. Так что по видимому МПС предоставляют возможность для пересылки с р2р переводом какой либо доп.инфы
Flamingo
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