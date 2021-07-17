Faceless написав:ФИО на картах это рудимент, типа в торговой точке могут спросить ваши документы и проверить, ваша ли карта, и отказать если что не так.
А между тем при аренде автомобилей за границей это вполне распространенная практика и обычно в правилах прокатных контор написано, что карта (причем она, как правило, должна быть кредитной хотя бы по бину) должны быть выпущена на имя основного водителя.
Amethyst написав:Ну эт понятно. Но на каком основании требую ОБЯЗАТЕЛЬноЕ указание ФИО. Да и карта может быть выпущена на одно ФИО, а собственно картсчет совсем на другое ФИО. Вообщем граемся хто во шо гаразд
это как? допкарты? я думал, допкарты тоже делаются на одно ФИО
ФИО на картах это рудимент, типа в торговой точке могут спросить ваши документы и проверить, ваша ли карта, и отказать если что не так. Имя на карте сущая формальность, оно может печататься в чеке, потому что терминал его считывает, но даже не идёт в транзакцию, никак не нигде не валидируется. Допки могут быть на любое другое имя или вообще без него.
но кстати, один раз в Европе попросили паспорт при оплате именной картой без ввода ПИНа.
В переводе через карточную платежную систему не предусмотрена передача данной информации вместе с переводом. Да она собственно и не нужна, то рагулизм наших законодателей.
Не знаю что там предусмотрено, но моня при отправке р2р с карт виза таки умудряется как то передавать банку получателю как минимум имя и фамилию отправителя. Вмдел несколько раз такое когда отправлял переводы на карты себе и родственникам в другие банки - фимилия и имя отправителя были в назначении платежа. Также определенную инфу можно передать если отправлятт р2р приватовским манисаендом там даже есть окошко для текста куда можно что либо написать. Так что по видимому МПС предоставляют возможность для пересылки с р2р переводом какой либо доп.инфы