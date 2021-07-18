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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лип, 2021 22:27
Flamingo написав:
фимилия и имя отправителя были в назначении платежа.
У карточных переводов нет назначения платежа. Соотсветственно нет места куда вписывается имя и фамилия отправителя
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