Что тут думать? Железную, конечно А если серьезно, то у monobank нет выбора первой карты для оформления - будет черная.
Это грозит очередным отзывом в духе "мне заблокировали карту без предупреждения".
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Додано: Сер 21 лип, 2021 12:21
Re: Monobank
Что тут думать? Железную, конечно А если серьезно, то у monobank нет выбора первой карты для оформления - будет черная.
Это грозит очередным отзывом в духе "мне заблокировали карту без предупреждения".
Додано: Сер 21 лип, 2021 12:24
Re: Monobank
Sharikov, по умолчанию оформляется карта Чёрная. Она является основной, может быть как с кредитными лимитом, так и с нулевым лимитом.
Её для новичка будет достаточно.
Далее по необходимости можно оформить виртуальные карты в грн и валютах.
За оформление по реферальной ссылке можно получить кешбек 50 грн (грязными), детали могу в личку скинуть.
ps Какой оборот в месяц будет для "перевалочного пункта"?
Додано: Сер 21 лип, 2021 12:39
MASolomko Спасибо, думаю 30-40 тыс в месяц будет. В личку пока писать не могу(мало сообщений), скидывайте вашу рефку)
Додано: Сер 21 лип, 2021 12:47
Новичку надо начать с чтения тарифов и условий работы банка.
Черная - это основаная карта. Белую, а также детскую и все валютные, можно оформить только в дополнение к черной.
Если ты не знаешь нужна ли тебе железная - она тебе 100% не нужна.
Додано: Сер 21 лип, 2021 13:51
Re: Monobank
Додано: Сер 21 лип, 2021 14:14
Re: Monobank
Додано: Сер 21 лип, 2021 14:28
Re: Monobank
В личку выслал ссылку и инструкцию.
Если что, то
Открыть в Google Chrome > откроется Google Play и установить monobank > далее пройти регистрацию.
Если всё так, то кешбек будет начислен после активации карты.
Додано: Сер 21 лип, 2021 18:41
Re: Monobank
Додано: Сер 21 лип, 2021 18:43
Додано: Вів 27 лип, 2021 19:51
Re: Monobank
Сегодня сэпы шли почти 3,5 часа. Если нужно срочно, то лучше сэпить кем-то шустрым (алкой или укрсибом)
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