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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2267226822692270

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 117
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
12
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
44
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 12:21

Re: Monobank

  Sharikov написав:Скажите, а какую карту просить в Моно для новичка? Белую, черную, железную...

Что тут думать? Железную, конечно :) А если серьезно, то у monobank нет выбора первой карты для оформления - будет черная.

  Sharikov написав:Я официально не работаю, карту хочу использовать как "перевалочный пункт".

Это грозит очередным отзывом в духе "мне заблокировали карту без предупреждения".
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 12:24

Re: Monobank

Sharikov, по умолчанию оформляется карта Чёрная. Она является основной, может быть как с кредитными лимитом, так и с нулевым лимитом.
Её для новичка будет достаточно.

Далее по необходимости можно оформить виртуальные карты в грн и валютах.

За оформление по реферальной ссылке можно получить кешбек 50 грн (грязными), детали могу в личку скинуть.

ps Какой оборот в месяц будет для "перевалочного пункта"?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 12:39

MASolomko Спасибо, думаю 30-40 тыс в месяц будет. В личку пока писать не могу(мало сообщений), скидывайте вашу рефку)
Sharikov
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 12:47

  Sharikov написав:Скажите, а какую карту просить в Моно для новичка? Белую, черную, железную...

Новичку надо начать с чтения тарифов и условий работы банка.
Черная - это основаная карта. Белую, а также детскую и все валютные, можно оформить только в дополнение к черной.
Если ты не знаешь нужна ли тебе железная - она тебе 100% не нужна.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 13:51

Re: Monobank

  Sharikov написав:MASolomko Спасибо, думаю 30-40 тыс в месяц будет. В личку пока писать не могу(мало сообщений), скидывайте вашу рефку)

ИМХО, для неработающего это может показаться много, и monobank может прикрыть калитку перевалочного пункта.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 14:14

Re: Monobank

  ingtrans написав:ИМХО, для неработающего это может показаться много, и monobank может прикрыть калитку перевалочного пункта.

Учту, буду расти постепенно)
Sharikov
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 14:28

Re: Monobank

  Sharikov написав:В личку пока писать не могу(мало сообщений), скидывайте вашу рефку)
В личку выслал ссылку и инструкцию.
Если что, то https://monobank.ua/r/XZ8c6

Открыть в Google Chrome > откроется Google Play и установить monobank > далее пройти регистрацию.

Если всё так, то кешбек будет начислен после активации карты.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 18:41

Re: Monobank

  MASolomko написав:За оформление по реферальной ссылке можно получить кешбек 50 грн

Можно и 100 грн получить, если правильную ссылку найти :D
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 18:43

  Kalgan написав:
  MASolomko написав:За оформление по реферальной ссылке можно получить кешбек 50 грн

Можно и 100 грн получить, если правильную ссылку найти :D


аха, ссылку Гороха.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 19:51

Re: Monobank

Сегодня сэпы шли почти 3,5 часа. Если нужно срочно, то лучше сэпить кем-то шустрым (алкой или укрсибом)
Bosstone
 
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