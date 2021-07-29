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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2268226922702271

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 117
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
12
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
44
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 19:09

Подскажите пожалуйста какой кредитний лимит наливают новичкам моно изначально?
olgerd
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olgerd От 0.00 до 100 000.00
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 19:22

  olgerd написав:Подскажите пожалуйста какой кредитний лимит наливают новичкам моно изначально?

"1000 факторов". Но наливают неплохо
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  #<1 ... 2268226922702271
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