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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лип, 2021 19:09
Подскажите пожалуйста какой кредитний лимит наливают новичкам моно изначально?
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olgerd
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Додано: Чет 29 лип, 2021 19:19
olgerd От 0.00 до 100 000.00
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Додано: Чет 29 лип, 2021 19:22
olgerd написав:
Подскажите пожалуйста какой кредитний лимит наливают новичкам моно изначально?
"1000 факторов". Но наливают неплохо
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