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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лип, 2021 19:09
Подскажите пожалуйста какой кредитний лимит наливают новичкам моно изначально?
Додано: Чет 29 лип, 2021 19:22
Додано: Чет 29 лип, 2021 19:32
Re: Monobank
Айзерам по началу хорошо льют
Додано: Чет 29 лип, 2021 20:54
Особенность в том, что он не фиксируется, его можно пробовать самому перераспределять между лимитом на карту и лимитом на рассрочку, но в то же время, он в любой момент может быть обнулен самим банком.
С этой точки зрения, лимит в альфе, пумбе, форварде или идее выглядит надежнее, потому что он так просто не обнуляется.
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