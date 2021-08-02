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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 сер, 2021 17:20
Budulaj
Купить нормальный смартфон с NFC и не выпендриваться
P.S. Забыл когда последний раз платил картой - кажется в январе 2020-го. И в 2019-ом раза три. Причём во всех этих местах терминалы уже обновили на бесконтактные. Зачем сейчас платить картой - не представляю, разве что вы пенсионер с кнопочным телефоном...
Сам вот впервые на днях прочувствовал прелесть снятие наличных в банкомате Райфа со смартфона без карты - это кайф
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Додано: Пон 02 сер, 2021 18:40
Budulaj написав:
Заказал именную карту, оплатил, активно использую. Сначала отказал бесконтактный модуль, теперь стал чип через раз оплату проводить. Карта строком действия до 2024+. Мне опять деньги платить чтоб перевыпустить именную или банк менять?
У тарифах немає пункту "перевипуск, бо банк надіслав лажу": зверніться до "найлояльнішої" підтримки, а там уже як пощастить. Потреба у іменній картці викликала запитання навіть у засновників, може поділитеся її перевагами перед миттєвими неіменними, котрі зараз безкоштовно замінюють на кожному розі (крім випадків оренди авто та готелів)?
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Додано: Пон 02 сер, 2021 23:16
Простите за дилетантский вопрос, наверняка его уже сто раз обсуждали.
Но всё же.
Кредитная карта мне не нужна, от слова совсем.
По этой причине никогда не был клиентом "приватбанка", так как там без кредитки получить дебетную карту было невозможно.
Вопрос - можно ли получить "белую карту" от Моно. не имея и не заказывая "черную карту", т.е. кредитную.?
Или "ткините носом", где на форуме почитать.
Заранее спасибо.
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tegen
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Додано: Пон 02 сер, 2021 23:19
tegen написав:
Вопрос - можно ли получить "белую карту" от Моно. не имея и не заказывая "черную карту", т.е. кредитную
Нельзя. Но черная может быть без лимита.
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Додано: Вів 03 сер, 2021 04:57
Budulaj, осенью прошлого года заказывал именную Visa "Чорна". Нареканий на её работу нет, хотя ею пользуюсь редко, но она резерве и постоянно с собой.
В твоём случае пробуй обратиться в поддержку банка. Далее, возможно, они решат вопрос индивидуально.
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