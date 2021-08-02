Budulaj Купить нормальный смартфон с NFC и не выпендриваться
P.S. Забыл когда последний раз платил картой - кажется в январе 2020-го. И в 2019-ом раза три. Причём во всех этих местах терминалы уже обновили на бесконтактные. Зачем сейчас платить картой - не представляю, разве что вы пенсионер с кнопочным телефоном...
Сам вот впервые на днях прочувствовал прелесть снятие наличных в банкомате Райфа со смартфона без карты - это кайф
Budulaj написав:Заказал именную карту, оплатил, активно использую. Сначала отказал бесконтактный модуль, теперь стал чип через раз оплату проводить. Карта строком действия до 2024+. Мне опять деньги платить чтоб перевыпустить именную или банк менять?
У тарифах немає пункту "перевипуск, бо банк надіслав лажу": зверніться до "найлояльнішої" підтримки, а там уже як пощастить. Потреба у іменній картці викликала запитання навіть у засновників, може поділитеся її перевагами перед миттєвими неіменними, котрі зараз безкоштовно замінюють на кожному розі (крім випадків оренди авто та готелів)?
Простите за дилетантский вопрос, наверняка его уже сто раз обсуждали. Но всё же. Кредитная карта мне не нужна, от слова совсем. По этой причине никогда не был клиентом "приватбанка", так как там без кредитки получить дебетную карту было невозможно.
Вопрос - можно ли получить "белую карту" от Моно. не имея и не заказывая "черную карту", т.е. кредитную.? Или "ткините носом", где на форуме почитать. Заранее спасибо.
Анонсирую те проекты над которыми мы сейчас активно работаем. Будем теперь ждать их вместе;)
1. Интеграция с криптобиржей. Карта в биткоинах и возможность просто, удобно и прозрачно покупать и продавать биток. Статус: разработка завершена, ждем согласования НБУ. Ориентировочное время релиза: июль.
В июне-июле не было кешбек категории такси, то они самокаты болт пробивали как такси (4121) - тогда когда у них были развлечения и все банки пробивали 7999. В августе появился кешбек на такси, то самокаты болт уже стали отдельной категорией с правильным МСС 7999.
хуторянка написав:mustbe Поздно батенька уже разбросало
Вот только Гороховский хоть и потролил страну u.a,но никаких опровержений не дал и сдается мне, что там уже процесс пошел.И не лишним будет вспомнить, как тот же пан Гороховский опровергал национализацию приватбанка буквально за два дня до ее начала )
хуторянка написав:mustbe Поздно батенька уже разбросало
Вот только Гороховский хоть и потролил страну u.a,но никаких опровержений не дал и сдается мне, что там уже процесс пошел.И не лишним будет вспомнить, как тот же пан Гороховский опровергал национализацию приватбанка буквально за два дня до ее начала )