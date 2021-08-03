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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
12
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
49
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
44
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 18:08

  Flamingo написав:А какое опровержение может быть? Ну если никто ни с кем не договаривается -что опровергать? Как? Обнародовать протокол заседания на котором принято решение не сливать Моню с Аллой или что? Бред же...


Все гораздо проще,чтобы не будоражить своих клиентов, можно было просто написать, что информация в СМИ о продаже Универсалбанка (в пакете с Монобанком)Альфа-Банку Украина не соответствует действительности и является фейком недобросовестных изданий, ну или как то так.
НО, все дело в том, что мы зациклились на возможном слиянии Монобанка с Альфой (даже тут кто то ссылку дал на сайт Альфы, где идет опровержение о покупке именно монобанка) и упускаем тот момент, что речь идет именно о продаже Универсалбанка, к которому тот же Гороховский никакого отношения не имеет и он никак не влияет на ВОЗМОЖНОЕ решение Тигипка продать свой Универсал на лицензии которого работает монобанк.
А потом Горох скажет, ну я ведь монобанк не продавал, это плохой Тигипко продал нас Альфе,так что будем жить в другой реальности)))
vladkuzmin870
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 18:19

  Ромасик написав:В июне-июле не было кешбек категории такси, то они самокаты болт пробивали как такси (4121) - тогда когда у них были развлечения и все банки пробивали 7999. В августе появился кешбек на такси, то самокаты болт уже стали отдельной категорией с правильным МСС 7999.

Поздно вы спохватились: самокаты идут отдельной категорией со своим МСС ещё с июня, давая кешбек на "Развлечениях".
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:09

Re: Monobank

была инфо? - вернули возможность переводить в рассрочку и кеш, и p2p
Shaman
 
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