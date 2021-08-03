Все гораздо проще,чтобы не будоражить своих клиентов, можно было просто написать, что информация в СМИ о продаже Универсалбанка (в пакете с Монобанком)Альфа-Банку Украина не соответствует действительности и является фейком недобросовестных изданий, ну или как то так.
НО, все дело в том, что мы зациклились на возможном слиянии Монобанка с Альфой (даже тут кто то ссылку дал на сайт Альфы, где идет опровержение о покупке именно монобанка) и упускаем тот момент, что речь идет именно о продаже Универсалбанка, к которому тот же Гороховский никакого отношения не имеет и он никак не влияет на ВОЗМОЖНОЕ решение Тигипка продать свой Универсал на лицензии которого работает монобанк.
А потом Горох скажет, ну я ведь монобанк не продавал, это плохой Тигипко продал нас Альфе,так что будем жить в другой реальности)))