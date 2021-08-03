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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2272227322742275 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4 5 118 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 5% 6 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 6% 7 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 10% 12 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 42% 49 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 37% 44 Всього голосів : 118 Додано: Вів 03 сер, 2021 18:08 Flamingo написав: А какое опровержение может быть? Ну если никто ни с кем не договаривается -что опровергать? Как? Обнародовать протокол заседания на котором принято решение не сливать Моню с Аллой или что? Бред же... А какое опровержение может быть? Ну если никто ни с кем не договаривается -что опровергать? Как? Обнародовать протокол заседания на котором принято решение не сливать Моню с Аллой или что? Бред же...



Все гораздо проще,чтобы не будоражить своих клиентов, можно было просто написать, что информация в СМИ о продаже Универсалбанка (в пакете с Монобанком)Альфа-Банку Украина не соответствует действительности и является фейком недобросовестных изданий, ну или как то так.

НО, все дело в том, что мы зациклились на возможном слиянии Монобанка с Альфой (даже тут кто то ссылку дал на сайт Альфы, где идет опровержение о покупке именно монобанка) и упускаем тот момент, что речь идет именно о продаже Универсалбанка, к которому тот же Гороховский никакого отношения не имеет и он никак не влияет на ВОЗМОЖНОЕ решение Тигипка продать свой Универсал на лицензии которого работает монобанк.

А потом Горох скажет, ну я ведь монобанк не продавал, это плохой Тигипко продал нас Альфе,так что будем жить в другой реальности))) Все гораздо проще,чтобы не будоражить своих клиентов, можно было просто написать, что информация в СМИ о продаже Универсалбанка (в пакете с Монобанком)Альфа-Банку Украина не соответствует действительности и является фейком недобросовестных изданий, ну или как то так.НО, все дело в том, что мы зациклились на возможном слиянии Монобанка с Альфой (даже тут кто то ссылку дал на сайт Альфы, где идет опровержение о покупке именно монобанка) и упускаем тот момент, что речь идет именно о продаже Универсалбанка, к которому тот же Гороховский никакого отношения не имеет и он никак не влияет на ВОЗМОЖНОЕ решение Тигипка продать свой Универсал на лицензии которого работает монобанк.А потом Горох скажет, ну я ведь монобанк не продавал, это плохой Тигипко продал нас Альфе,так что будем жить в другой реальности))) vladkuzmin870

Повідомлень: 6 З нами з: 30.06.21 Подякував: 21 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 сер, 2021 18:19 Ромасик написав: В июне-июле не было кешбек категории такси, то они самокаты болт пробивали как такси (4121) - тогда когда у них были развлечения и все банки пробивали 7999. В августе появился кешбек на такси, то самокаты болт уже стали отдельной категорией с правильным МСС 7999. В июне-июле не было кешбек категории такси, то они самокаты болт пробивали как такси (4121) - тогда когда у них были развлечения и все банки пробивали 7999. В августе появился кешбек на такси, то самокаты болт уже стали отдельной категорией с правильным МСС 7999.

Поздно вы спохватились: самокаты идут отдельной категорией со своим МСС ещё с июня, давая кешбек на "Развлечениях". Поздно вы спохватились: самокаты идут отдельной категорией со своим МСС ещё с июня, давая кешбек на "Развлечениях". sauvignon Повідомлень: 300 З нами з: 19.08.16 Подякував: 5 раз. Подякували: 80 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 сер, 2021 21:09 Re: Monobank была инфо? - вернули возможность переводить в рассрочку и кеш, и p2p Shaman Повідомлень: 1169 З нами з: 29.09.19 Подякував: 127 раз. Подякували: 245 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2272227322742275 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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