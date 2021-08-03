Flamingo написав:А какое опровержение может быть? Ну если никто ни с кем не договаривается -что опровергать? Как? Обнародовать протокол заседания на котором принято решение не сливать Моню с Аллой или что? Бред же...
Все гораздо проще,чтобы не будоражить своих клиентов, можно было просто написать, что информация в СМИ о продаже Универсалбанка (в пакете с Монобанком)Альфа-Банку Украина не соответствует действительности и является фейком недобросовестных изданий, ну или как то так. НО, все дело в том, что мы зациклились на возможном слиянии Монобанка с Альфой (даже тут кто то ссылку дал на сайт Альфы, где идет опровержение о покупке именно монобанка) и упускаем тот момент, что речь идет именно о продаже Универсалбанка, к которому тот же Гороховский никакого отношения не имеет и он никак не влияет на ВОЗМОЖНОЕ решение Тигипка продать свой Универсал на лицензии которого работает монобанк. А потом Горох скажет, ну я ведь монобанк не продавал, это плохой Тигипко продал нас Альфе,так что будем жить в другой реальности)))
Ромасик написав:В июне-июле не было кешбек категории такси, то они самокаты болт пробивали как такси (4121) - тогда когда у них были развлечения и все банки пробивали 7999. В августе появился кешбек на такси, то самокаты болт уже стали отдельной категорией с правильным МСС 7999.
Поздно вы спохватились: самокаты идут отдельной категорией со своим МСС ещё с июня, давая кешбек на "Развлечениях".
vladkuzmin870 написав: НО, все дело в том, что мы зациклились на возможном слиянии Монобанка с Альфой (даже тут кто то ссылку дал на сайт Альфы, где идет опровержение о покупке именно монобанка) и упускаем тот момент, что речь идет именно о продаже Универсалбанка, к которому тот же Гороховский никакого отношения не имеет и он никак не влияет на ВОЗМОЖНОЕ решение Тигипка продать свой Универсал на лицензии которого работает монобанк. А потом Горох скажет, ну я ведь монобанк не продавал, это плохой Тигипко продал нас Альфе,так что будем жить в другой реальности)))
+1 Эту же логику можно распространить и на опровержения украинского Альфа-Банка. "Частная инвестиционная холдинговая компания ABH Holdings SA (ABHH) с главным офисом в Люксембурге" вполне может купить что угодно, не поставив в известность "Альфа-Банк Украина"