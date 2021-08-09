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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
12
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
49
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
44
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 18:27

А мож лучче Банку было замастырить? С неё теперь и частями мона снимать. И нет никакой зависимости от кредчасти на чёрной.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 19:06

Amethyst Дякую, але кредит на Моно не юзаю. Вистачає Пумбів з Тасами :) І КБ за свої в Моно вищий. Сукупно не виходжу за 60К в кредиті.
stas_rst
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  #<1 ... 2273227422752276
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