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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 сер, 2021 18:27
А мож лучче Банку было замастырить? С неё теперь и частями мона снимать. И нет никакой зависимости от кредчасти на чёрной.
Додано: Пон 09 сер, 2021 19:06
Amethyst Дякую, але кредит на Моно не юзаю. Вистачає Пумбів з Тасами І КБ за свої в Моно вищий. Сукупно не виходжу за 60К в кредиті.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:17
Re: Monobank
Панове, а як швидко нині працює моніторинг штрафів в Моно і чи пропонують вони щось цікаве в цьому плані для юриків?
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