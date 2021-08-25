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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 сер, 2021 18:27
А мож лучче Банку было замастырить? С неё теперь и частями мона снимать. И нет никакой зависимости от кредчасти на чёрной.
Додано: Пон 09 сер, 2021 19:06
Amethyst Дякую, але кредит на Моно не юзаю. Вистачає Пумбів з Тасами І КБ за свої в Моно вищий. Сукупно не виходжу за 60К в кредиті.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:17
Re: Monobank
Панове, а як швидко нині працює моніторинг штрафів в Моно і чи пропонують вони щось цікаве в цьому плані для юриків?
Додано: Сер 25 сер, 2021 04:28
Чи є варіант замовити іменні/валютні картки так, щоб вони прийшли одним пакунком і тим самим зекономити на доставці? Теоретично я можу замовити у моно 5 карток, "доставка" яких виходить 250 грн. Якби моня погодився їх "консолідувати", то можна було б приємно зекономити, але додаток безальтернативно пропонує віддати по 50 грн за кожну.
P.S. про можливість додати картку до GooglePay/ApplePay в курсі, навіть знаю, коли такий варіант мене не влаштує.
Додано: Сер 25 сер, 2021 05:30
Попробуйте написать в поддержку. Думаю они реально могут вам помочь. На самом деле нет ничего невозможного. Мне к примеру в июле, когда по вине банка заказанные мною валютные карты своевременно не пришли а мне завтра во второй половине дня улетать - поддержка смогла так отправить карты в 10 вечера, что в 9 утра я уже их забрал. При этом, поскольку это была вина мони - плату за доставку мне моня даже вернул в ручном режиме. В общем думаю в этом вопросе для мони нет ничего невозможного. Стучите и вам откроют
Додано: Чет 26 сер, 2021 08:10
В связи с тем, что Конкорд по известным причинам отпал, ищу банк для правильного(!) пополнения депозитов Моно.
Можно в личку, но только проверенные варианты
Заранее большое спасибо!
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