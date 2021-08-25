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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 119
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
49
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
44
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 18:27

А мож лучче Банку было замастырить? С неё теперь и частями мона снимать. И нет никакой зависимости от кредчасти на чёрной.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 19:06

Amethyst Дякую, але кредит на Моно не юзаю. Вистачає Пумбів з Тасами :) І КБ за свої в Моно вищий. Сукупно не виходжу за 60К в кредиті.
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:17

Re: Monobank

Панове, а як швидко нині працює моніторинг штрафів в Моно і чи пропонують вони щось цікаве в цьому плані для юриків?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 04:28

Чи є варіант замовити іменні/валютні картки так, щоб вони прийшли одним пакунком і тим самим зекономити на доставці? Теоретично я можу замовити у моно 5 карток, "доставка" яких виходить 250 грн. Якби моня погодився їх "консолідувати", то можна було б приємно зекономити, але додаток безальтернативно пропонує віддати по 50 грн за кожну.

P.S. про можливість додати картку до GooglePay/ApplePay в курсі, навіть знаю, коли такий варіант мене не влаштує.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 05:30

  klug написав:Чи є варіант замовити іменні/валютні картки так, щоб вони прийшли одним пакунком і тим самим зекономити на доставці? Теоретично я можу замовити у моно 5 карток, "доставка" яких виходить 250 грн. Якби моня погодився їх "консолідувати", то можна було б приємно зекономити, але додаток безальтернативно пропонує віддати по 50 грн за кожну.

Попробуйте написать в поддержку. Думаю они реально могут вам помочь. На самом деле нет ничего невозможного. Мне к примеру в июле, когда по вине банка заказанные мною валютные карты своевременно не пришли а мне завтра во второй половине дня улетать - поддержка смогла так отправить карты в 10 вечера, что в 9 утра я уже их забрал. При этом, поскольку это была вина мони - плату за доставку мне моня даже вернул в ручном режиме. В общем думаю в этом вопросе для мони нет ничего невозможного. Стучите и вам откроют
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 08:10

В связи с тем, что Конкорд по известным причинам отпал, ищу банк для правильного(!) пополнения депозитов Моно.
Можно в личку, но только проверенные варианты :)
Заранее большое спасибо!
Искатель
 
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