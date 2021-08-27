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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2274227522762277

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 119
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
49
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
44
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:01

Re: Monobank

а зачем свои? Это ж не приват. Просто будет транзакция списания по рассрочке и все.
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:09

  makor06 написав:а зачем свои? Это ж не приват. Просто будет транзакция списания по рассрочке и все.
Тоесть просто спишется с чёрной карты с кредитного лимита?
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:13

  Asdушный написав:Добрый день.
А никто не растолкует - колега оформила (перевела какую-то покупку) в розтрочку монобанка. Теперь что бы с неё взялся платёж нужно чёрную карту полностью погасить что бы на ней были свои деньги? Если расчетный день для рассрочки - понедельник, то когда должны быть деньги на счёту карты? И что будет если на чёрной будет только кредитный лимит, а не свои деньги? Или можно как то гасить с белой ? Просветите - а то никогда с рассрочками тут дело не имел. Или тыкните где про это доступно написано..

Рассрочка и комиссия за предоставление рассрочки 1,9% погашается ежемесячно равными частями путем автоматического списания с черной карты.

При досрочном погашении, комиссия за предоставление рассрочки оплачивается за весь срок.

В плюс выводить не обязательно, так как дополнительной комиссии за списание ежемесячного платежа за счет кредитных средств нет.

Почитать можно здесь или на официальном сайте.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:31

  Asdушный написав:Тоесть просто спишется с чёрной карты с кредитного лимита?


даже в технический овер можно.) только острожно.
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:56

Re: Monobank

Asdушный, спишется в счёт кредитных средств и войдёт в льготный период. Комиссии не будет.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:15

Re: Monobank

Колись зустрічав табличку по мсс-кодам та категоріям кешбеку по магазинам і містам від монобанку.
Був би вдячний за посилання!
Або, можливо, хтось знає мсс на bodo.ua?
V2
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:21

V2

Секція 5 має посилання на той файл

https://docs.google.com/document/d/1bUv ... jGYsE/edit
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:28

greenozon
Дякую!
Те, що цікавить, на жаль, не знайшов!
V2
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