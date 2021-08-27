Asdушный написав:Добрый день. А никто не растолкует - колега оформила (перевела какую-то покупку) в розтрочку монобанка. Теперь что бы с неё взялся платёж нужно чёрную карту полностью погасить что бы на ней были свои деньги? Если расчетный день для рассрочки - понедельник, то когда должны быть деньги на счёту карты? И что будет если на чёрной будет только кредитный лимит, а не свои деньги? Или можно как то гасить с белой ? Просветите - а то никогда с рассрочками тут дело не имел. Или тыкните где про это доступно написано..
Рассрочка и комиссия за предоставление рассрочки 1,9% погашается ежемесячно равными частями путем автоматического списания с черной карты.
При досрочном погашении, комиссия за предоставление рассрочки оплачивается за весь срок.
В плюс выводить не обязательно, так как дополнительной комиссии за списание ежемесячного платежа за счет кредитных средств нет.