Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 сер, 2021 10:01
а зачем свои? Это ж не приват. Просто будет транзакция списания по рассрочке и все.
makor06
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Додано: Суб 28 сер, 2021 10:09
makor06 написав:
а зачем свои? Это ж не приват. Просто будет транзакция списания по рассрочке и все.
Тоесть просто спишется с чёрной карты с кредитного лимита?
Asdушный
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Додано: Суб 28 сер, 2021 10:13
Asdушный написав:
Добрый день.
А никто не растолкует - колега оформила (перевела какую-то покупку) в розтрочку монобанка. Теперь что бы с неё взялся платёж нужно чёрную карту полностью погасить что бы на ней были свои деньги? Если расчетный день для рассрочки - понедельник, то когда должны быть деньги на счёту карты? И что будет если на чёрной будет только кредитный лимит, а не свои деньги? Или можно как то гасить с белой ? Просветите - а то никогда с рассрочками тут дело не имел. Или тыкните где про это доступно написано..
Рассрочка и комиссия за предоставление рассрочки 1,9% погашается ежемесячно равными частями путем автоматического списания с черной карты.
При досрочном погашении, комиссия за предоставление рассрочки оплачивается за весь срок.
В плюс выводить не обязательно, так как дополнительной комиссии за списание ежемесячного платежа за счет кредитных средств нет.
Почитать можно
здесь
или на
официальном сайте
.
Bosstone
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Додано: Суб 28 сер, 2021 10:31
Asdушный написав:
Тоесть просто спишется с чёрной карты с кредитного лимита?
даже в технический овер можно.) только острожно.
makor06
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Додано: Суб 28 сер, 2021 10:56
Asdушный, спишется в счёт кредитных средств и войдёт в льготный период. Комиссии не будет.
MASolomko
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Додано: Суб 28 сер, 2021 11:15
Колись зустрічав табличку по мсс-кодам та категоріям кешбеку по магазинам і містам від монобанку.
Був би вдячний за посилання! Або, можливо, хтось знає мсс на bodo.ua?
V2
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Додано: Суб 28 сер, 2021 11:21
greenozon
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Додано: Суб 28 сер, 2021 11:28
greenozon Дякую! Те, що цікавить, на жаль, не знайшов!
V2
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Додано: Суб 28 сер, 2021 20:14
V2 написав:
Колись зустрічав табличку по мсс-кодам та категоріям кешбеку по магазинам і містам від монобанку.
Она все там же:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... aRT-6Kyfc/
Intento
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Додано: Пон 30 сер, 2021 16:58
Привіт КотоБанда
якщо в виписці іншого українського банку значиться:
"Зачисление перевода MoneySend (фамілія ім'я (MONO011), Visa Direct, UA,MCC 4829)"
То це від Монобанк було зарахування?
root
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