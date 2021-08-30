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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 сер, 2021 17:26
root написав:
Привіт КотоБанда
якщо в виписці іншого українського банку значиться:
"Зачисление перевода MoneySend (фамілія ім'я (MONO011), Visa Direct, UA,MCC 4829)"
То це від Монобанк було зарахування?
это значит что перевод был сделан с помощью сервиса Моно
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