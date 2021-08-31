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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2275227622772278

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 119
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
49
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
44
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 17:26

  root написав:Привіт КотоБанда :)

якщо в виписці іншого українського банку значиться:

"Зачисление перевода MoneySend (фамілія ім'я (MONO011), Visa Direct, UA,MCC 4829)"

То це від Монобанк було зарахування?

это значит что перевод был сделан с помощью сервиса Моно
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:44

Re: Monobank

  Lost написав:это значит что перевод был сделан с помощью сервиса Моно

Але велика ймовірність того що з картки моно?
root
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:12

  root написав:
  Lost написав:это значит что перевод был сделан с помощью сервиса Моно

Але велика ймовірність того що з картки моно?

С карты моно указанного человека
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:35

  Вкладчик1234 написав:С карты моно указанного человека


Дякую :)
root
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 06:04

  root написав:
  Lost написав:это значит что перевод был сделан с помощью сервиса Моно

Але велика ймовірність того що з картки моно?

99% що так
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:37

у Мони конфетно-букетный период с КБ :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:06

злотый

как бесплатно пополнить карту в данной валюте имея наличные в Украине на руках ?
SILVER_UA
 
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