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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 сер, 2021 17:26
root написав:
Привіт КотоБанда
якщо в виписці іншого українського банку значиться:
"Зачисление перевода MoneySend (фамілія ім'я (MONO011), Visa Direct, UA,MCC 4829)"
То це від Монобанк було зарахування?
это значит что перевод был сделан с помощью сервиса Моно
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Додано: Пон 30 сер, 2021 18:44
Lost написав:
это значит что перевод был сделан с помощью сервиса Моно
Але велика ймовірність того що з картки моно?
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root
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Додано: Пон 30 сер, 2021 19:12
root написав: Lost написав:
это значит что перевод был сделан с помощью сервиса Моно
Але велика ймовірність того що з картки моно?
С карты моно указанного человека
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Додано: Вів 31 сер, 2021 06:04
root написав: Lost написав:
это значит что перевод был сделан с помощью сервиса Моно
Але велика ймовірність того що з картки моно?
99% що так
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Додано: Сер 01 вер, 2021 15:06
как бесплатно пополнить карту в данной валюте имея наличные в Украине на руках ?
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SILVER_UA
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Додано: Сер 01 вер, 2021 15:47
SILVER_UA написав:как бесплатно пополнить карту в данной валюте имея наличные в Украине на руках ?
Каси А-банку, термінали Універсала, якщо маються на увазі валютні картки.
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stryzhko
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Додано: Сер 01 вер, 2021 15:58
Отправлял СЭП с Монобанка в А-Банк в 13:0Х.
Денег в А-Банке до сих пор нет.
Мне начинать нервничать?
Upd: пришли в 17:00 ровно. П - пунктуальность.
Востаннє редагувалось Driver
в Сер 01 вер, 2021 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 16:00
stryzhko написав:
SILVER_UA написав:как бесплатно пополнить карту в данной валюте имея наличные в Украине на руках ?
Каси А-банку, термінали Універсала, якщо маються на увазі валютні картки.
Вы сами лично пробовали хоть один из этих способов для злотого?
Пару недель назад спрашивал поддержку - пополнить свою карту в злотых налом в Украине нельзя (в т.ч. нельзя через отделения А-Банка и Универсала). Можно СВИФТ, можно продажа/покупка...., короче способы с доп. расходами.
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Sergion
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