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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2276227722782279

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 120
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
50
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
44
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:40

Re: Monobank

Sergion написав:Вы сами лично пробовали хоть один из этих способов для злотого?

Злотий ні, лише $,€.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 22:17

  stryzhko написав:
Sergion написав:Вы сами лично пробовали хоть один из этих способов для злотого?

Злотий ні, лише $,€.

так у меня вопрос о злотом был
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 22:35

SILVER_UA В Украине только свифтом. Не удивительно, что новые карты в злотых больше не открывают.
Востаннє редагувалось Bosstone в Сер 01 вер, 2021 22:38, всього редагувалось 1 раз.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 22:38

  SILVER_UA написав:так у меня вопрос о злотом был

только если специально искать можно увидеть ))
makor06
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 22:42

Re: Monobank

SILVER_UA написав:так у меня вопрос о злотом был

Вибачаюсь, але тапок не відображає
повністю web-версію форуму :))
stryzhko
 
Повідомлень: 1728
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