Sergion написав:Вы сами лично пробовали хоть один из этих способов для злотого?
Злотий ні, лише $,€.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 вер, 2021 20:40
Re: Monobank
Злотий ні, лише $,€.
Додано: Сер 01 вер, 2021 22:17
Додано: Сер 01 вер, 2021 22:35
SILVER_UA В Украине только свифтом. Не удивительно, что новые карты в злотых больше не открывают.
Востаннє редагувалось Bosstone в Сер 01 вер, 2021 22:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 вер, 2021 22:38
Додано: Сер 01 вер, 2021 22:42
Re: Monobank
Вибачаюсь, але тапок не відображає
повністю web-версію форуму )
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