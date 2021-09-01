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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 вер, 2021 20:40
Sergion написав:Вы сами лично пробовали хоть один из этих способов для злотого?
Злотий ні, лише $,€.
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stryzhko
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Додано: Сер 01 вер, 2021 22:17
stryzhko написав:
Sergion написав:Вы сами лично пробовали хоть один из этих способов для злотого?
Злотий ні, лише $,€.
так у меня вопрос о злотом был
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SILVER_UA
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Додано: Сер 01 вер, 2021 22:35
SILVER_UA В Украине только свифтом. Не удивительно, что новые карты в злотых больше не открывают.
Востаннє редагувалось Bosstone
в Сер 01 вер, 2021 22:38, всього редагувалось 1 раз.
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Bosstone
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Додано: Сер 01 вер, 2021 22:38
SILVER_UA написав:
так у меня вопрос о злотом был
только если специально искать можно увидеть ))
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makor06
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Додано: Сер 01 вер, 2021 22:42
SILVER_UA написав:так у меня вопрос о злотом был
Вибачаюсь, але тапок не відображає
повністю web-версію форуму
)
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stryzhko
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Додано: Чет 02 вер, 2021 06:26
Sergion написав: stryzhko написав:
SILVER_UA написав:как бесплатно пополнить карту в данной валюте имея наличные в Украине на руках ?
Каси А-банку, термінали Універсала, якщо маються на увазі валютні картки.
Вы сами лично пробовали хоть один из этих способов для злотого?
Пару недель назад спрашивал поддержку - пополнить свою карту в злотых налом в Украине нельзя (в т.ч. нельзя через отделения А-Банка и Универсала). Можно СВИФТ, можно продажа/покупка...., короче способы с доп. расходами.
У Кредобанку є Zlotowka. Може в них можна?
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Dimaa
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Додано: Чет 02 вер, 2021 09:43
Похоже бум копию договора на нов почту при открытии депо уже не предлагают. Только на имеил...
Наклейки с котиками все? Уже закончились?
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Vatsyk
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Додано: Чет 02 вер, 2021 09:52
Vatsyk написав:
Похоже бум копию договора на нов почту при открытии депо уже не предлагают. Только на имеил...
Наклейки с котиками все? Уже закончились?
Спросите в поддержке, и нам потом расскажите.
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Bosstone
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Додано: Чет 02 вер, 2021 10:49
Bosstone написав:SILVER_UA
В Украине только свифтом. Не удивительно, что новые карты в злотых больше не открывают.
в моно уже нельзя открыть карту в злотых, получается зря интересовался пополнением ?
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SILVER_UA
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