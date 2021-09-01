ну а що ви хотіли, 4 000 000 + клієнтури набігло в монобанду, на всіх грошей німа
треба затягувати паски
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 вер, 2021 18:55
Додано: Чет 02 вер, 2021 20:58
Додано: Чет 02 вер, 2021 20:58
Додано: Чет 02 вер, 2021 21:35
Подскажите, какой мсс если онлайн покупать билеты на Concert.ua, карабасе, билет.ин.юа....?
Или задам вопрос по-другому: где купить билеты онлайн что б получить кеш-бек от моно 20% (кино)?
заранее благодарен
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