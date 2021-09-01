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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2277227822792280

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 120
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
50
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
44
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:55

  Vatsyk написав:Похоже бум копию договора на нов почту при открытии депо уже не предлагают. Только на имеил...
Наклейки с котиками все? Уже закончились?


ну а що ви хотіли, 4 000 000 + клієнтури набігло в монобанду, на всіх грошей німа
треба затягувати паски
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:58

  Vatsyk написав:Похоже бум копию договора на нов почту при открытии депо уже не предлагают. Только на имеил...
Наклейки с котиками все? Уже закончились?

Договор к депозиту доставляют новой почтой
Bosstone
 
Повідомлень: 1947
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:58

  unknownurl написав:SILVER_UA ага, молча закрыли возможность открывать карты в злотых.
в бете Андрюши даёт
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:35

Подскажите, какой мсс если онлайн покупать билеты на Concert.ua, карабасе, билет.ин.юа....?
Или задам вопрос по-другому: где купить билеты онлайн что б получить кеш-бек от моно 20% (кино)?
заранее благодарен
Sergion
 
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  #<1 ... 2277227822792280
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