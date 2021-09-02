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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 вер, 2021 18:55
Vatsyk написав:
Похоже бум копию договора на нов почту при открытии депо уже не предлагают. Только на имеил...
Наклейки с котиками все? Уже закончились?
ну а що ви хотіли, 4 000 000 + клієнтури набігло в монобанду, на всіх грошей німа
треба затягувати паски
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greenozon
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Додано: Чет 02 вер, 2021 20:58
Vatsyk написав:
Похоже бум копию договора на нов почту при открытии депо уже не предлагают. Только на имеил...
Наклейки с котиками все? Уже закончились?
Договор к депозиту доставляют новой почтой
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Bosstone
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Додано: Чет 02 вер, 2021 20:58
unknownurl написав:SILVER_UA
ага, молча закрыли возможность открывать карты в злотых.
в бете Андрюши даёт
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Мизантрóп
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Додано: Чет 02 вер, 2021 21:35
Подскажите, какой мсс если онлайн покупать билеты на Concert.ua, карабасе, билет.ин.юа....?
Или задам вопрос по-другому: где купить билеты онлайн что б получить кеш-бек от моно 20% (кино)?
заранее благодарен
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Sergion
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 06:05
Sergion написав:
Подскажите, какой мсс если онлайн покупать билеты на Concert.ua, карабасе, билет.ин.юа....?
Или задам вопрос по-другому: где купить билеты онлайн что б получить кеш-бек от моно 20% (кино)?
заранее благодарен
Вот все что вы перечислили будет мимо. Как кино будет онлайн покупка на сайте мультиплекса (если в вашем городе есть эти кинотеатры)
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Flamingo
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