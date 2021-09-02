Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:46

ramzes4 написав: Когда-то давно (в доковидные времена) в физических кассах Concert.ua в Киеве оплата проходила как монино кино. Но в последний раз там еще сверху какую-то комиссию стали накручивать (по сравнению с онлайном). Когда-то давно (в доковидные времена) в физических кассах Concert.ua в Киеве оплата проходила как монино кино. Но в последний раз там еще сверху какую-то комиссию стали накручивать (по сравнению с онлайном).

Да, с комиссией вообще здорово у них. Я как-то посмотрел на их "комиссию за обработку платежа" в онлайн, и, дай, думаю, заеду в кассу, всё равно по дороге. А в кассе оказалось, что сумма ровно такая же, как и в онлайне с комиссией, и плюс ещё 10, кажется, гривен дополнительная комиссия. А потом, когда мероприятие отменили из-за ковида, ещё и оказалось, что вернуть деньги за билет, купленный в кассе, можно только в этой же кассе, и никак - в онлайн. А касса как-бы закрыта на карантин. И ничего другого кроме как "приходите после карантина" предложено не было.