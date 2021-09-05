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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 вер, 2021 23:49
Igor3777 написав:
Подскажите, как сейчас наиболее безоплатно отправить деньги с привата универсальной на моно ?
Если тянуть приложением моно, какая комиссия ?
Как сэп по 3 грн убрали так и не пополнял с тех аж пор с привата
Дешевше за все транзитом через щось на кшталт ПУМБи або Спортбанки (Оксі). Тягнути з Уні - 0,5% (min 5 грн).
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