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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2278227922802281

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 121
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
50
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
45
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 23:49

  Igor3777 написав:Подскажите, как сейчас наиболее безоплатно отправить деньги с привата универсальной на моно ?
Если тянуть приложением моно, какая комиссия ?
Как сэп по 3 грн убрали так и не пополнял с тех аж пор с привата

Дешевше за все транзитом через щось на кшталт ПУМБи або Спортбанки (Оксі). Тягнути з Уні - 0,5% (min 5 грн).
klug
 
Повідомлень: 6062
З нами з: 18.08.14
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  #<1 ... 2278227922802281
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06.09.2021 00:49
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