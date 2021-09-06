Дешевше за все транзитом через щось на кшталт ПУМБи або Спортбанки (Оксі). Тягнути з Уні - 0,5% (min 5 грн).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 вер, 2021 23:49
Дешевше за все транзитом через щось на кшталт ПУМБи або Спортбанки (Оксі). Тягнути з Уні - 0,5% (min 5 грн).
Додано: Пон 06 вер, 2021 16:35
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