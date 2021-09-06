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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2278227922802281

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 121
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
50
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
45
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 23:49

  Igor3777 написав:Подскажите, как сейчас наиболее безоплатно отправить деньги с привата универсальной на моно ?
Если тянуть приложением моно, какая комиссия ?
Как сэп по 3 грн убрали так и не пополнял с тех аж пор с привата

Дешевше за все транзитом через щось на кшталт ПУМБи або Спортбанки (Оксі). Тягнути з Уні - 0,5% (min 5 грн).
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:35

Історія monobank
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:06

Перекинул через приложение 25 тыс с со своей карты альфа, моня заблочила сумму, говорят ждите письмо и обьясните происхождение денег :shock: Как мне теперь обяьснить, что собирал 5 лет и теперь депо хочу открыть? И нецжели такие маленькие суммы уже начали блокировать? До этого перекинул на альфа карту 2 раза по 25 с карты мони, альфа ничего не блочила.
envyme1
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:11

Re: Monobank

envyme1 написав:Как мне теперь обяьснить, что собирал 5 лет и теперь депо хочу открыть? И нецжели такие маленькие суммы уже начали блокировать?

Як варіанту виписку з кабінету платника податків.
Можуть блокувати незалежно від суми, якщо виникає невідповідність між вказаними доходами чи з'являється нетипова операція. А може просто Горох так бореться зі свинорилами:))
Відправляли Р2Р чи СЕП?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:14

  envyme1 написав:Перекинул через приложение 25 тыс с со своей карты альфа, моня заблочила сумму, говорят ждите письмо и обьясните происхождение денег :shock: Как мне теперь обяьснить, что собирал 5 лет и теперь депо хочу открыть? И нецжели такие маленькие суммы уже начали блокировать? До этого перекинул на альфа карту 2 раза по 25 с карты мони, альфа ничего не блочила.

Финмон анализирует такие ваши обезличенные перекидки на протяжении 1..3 месяцев, причем ему пофиг на оборот средств. Он рассматривает приход/расход накопительным итогом.
Вот и пишите обЪяснительную, откуда у вас 100К на отправку 4х раз по 25К :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:27

Re: Monobank

  stryzhko написав:Відправляли Р2Р чи СЕП?

Через приложение монобанка. Пополнить свою карту.
envyme1
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:39

  envyme1 написав:
  stryzhko написав:Відправляли Р2Р чи СЕП?

Через приложение монобанка. Пополнить свою карту.

Зря так
Мизантрóп
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  #<1 ... 2278227922802281
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